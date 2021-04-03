韩政府5日起免除已接种新冠疫苗者居家隔离义务

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韩国新冠疫苗第1剂接种率接近7%，从5日起，韩国政府将免除已完成新冠疫苗接种者的居家隔离义务。政府计划到今年上半年实现1300万人、到今年9月实现3600万人完成第1剂接种的目标，外界关注政府免除居家隔离义务措施将对疫苗接种率和防疫工作产生何种影响。





根据新措施，在韩国国内完成疫苗接种者即使与确诊患者密切接触，只要检测呈阴性、不存在疑似症状，便可免除居家隔离。完成疫苗接种者是指完成所有接种程序2周后的人群，相关人员需持有“预防接种证明”，或可通过相关系统证明已完成接种。





截至目前，防疫部门对确诊患者的密切接触人员采取居家隔离2周的措施，对其他接触人员采取每天报告是否存在发烧、呼吸道症状的动态监视措施。今后，已完成接种者密接后将免除居家隔离措施，转为进行动态监视。2周期间若2次检测结果均呈阴性，还可免除动态监视。已完成接种者即使从海外入境，只要检测结果呈阴性、不存在疑似症状，即可免除居家隔离。不过从变异新冠病毒流行国家入境者仍需进行为期2周的隔离。变异病毒流行国家为南非、马拉维、博茨瓦纳、纳米比亚、坦桑尼亚、巴西、苏里南和巴拉圭等9个国家。





以新措施实施前两周即4月21日0时为准，韩国共有6万人完成新冠疫苗接种。免除居家隔离措施旨在加快疫苗接种速度。政府计划在年内为70%以上的人口进行接种，实现群体免疫。不过随着近期疫苗副作用案例持续增多，回避接种的趋势明显。根据政府最近的调查，截至4月底，61.4%的18岁及以上成人表示愿意接种，较此前一个月下滑6.6个百分点。





目前，韩国使用阿斯利康和辉瑞疫苗。新冠预防接种应对促进团的数据显示，截至本月4日，共有353万余人完成第1剂接种，占到总人口的6.9%。累计29.8万人完成第2剂接种。4月底接种人数快速增多，曾达到一天25万人。不过受疫苗临时供应不足的影响，5月初接种人数大幅减少，周末和公休日仅为1000多人，此后也仅为6万多人。





目前，韩国单日新增确诊病例徘徊在600-700例，始终未能摆脱第4轮大流行的阴影。变异病毒是决定今后走向的关键。目前，变异病毒感染病例已占到新增确诊病例的将近15%，有意见担忧，若变异病毒成为韩国国内的主要病毒，将很难遏制疫情的扩散。