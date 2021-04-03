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韩日两国外长在伦敦举行双边会谈，此前因两国关系紧张而中断的高级别交流宣告重启。不过分析指出，会谈氛围冷淡、双方立场分歧明显，会晤的意义止步于重启沟通。





为出席七国集团（G7）外长会而访问英国的韩国外交部长官郑义溶与日本外务大臣茂木敏充5日在伦敦举行双边会谈。两国外长就北韩核问题、韩国法院对被强征劳工和慰安妇赔偿问题的判决、日本福岛核污水入海等共同关心的问题和主要矛盾交换了意见。由于会谈时间较短，因此双方未能展开具体讨论，仅说明了各自的立场。





茂木敏充重申，被强征劳工和慰安妇受害者的赔偿问题已通过1965年《韩日请求权协定》、2015年韩日慰安妇问题协议得到解决，韩国法院的有关判决违反国际法，韩国政府应就此拿出解决方案。茂木敏充就被强征劳工判决强调，应避免日企资产强制兑现。对此，郑义溶强调，若日方不能正确认识历史，相关问题将无法得到解决。此外，福岛核电站污水入海有可能对韩国等周边国家的安全和环境造成影响。两国仅就在北韩核问题上加强合作达成了一致。





此前，韩日两国的高级别交流实际上完全中断。郑义溶就任后，两国外长甚至未进行礼节性的电话通话，此次双边会谈能否举行也一度十分不透明。不过在韩美日外长会谈后，双方前往日方提前准备的另一间会议室进行了约20分钟的对话。韩美日外长会谈在美国的提议下举行。从这一情况来推测，此次韩日外长会谈有可能是在美方的协调下举办的。美国忧虑韩日关系紧张将对韩美日合作造成负面影响，游说两国改善关系。





不过分析指出，韩日两国外长会晤这一事实本身已具备重大意义，这代表高级别交流中断的情况得到消除。韩日两国间的分歧巨大，且双方都无法放弃目前的立场。为了缩小分歧、消除矛盾，双方只有重启对话这一条途径。从这一角度来看，两国外长会晤可以说是一个积极的开始。