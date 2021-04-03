拜登政府对北政策定调 北韩强烈谴责

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美国拜登政府公布新的对北韩政策基调，北韩提出强烈抗议并猛烈批判韩国，美北、南北关系同时面临考验，预计韩半岛局势紧张氛围将加剧，在较长一段时间内很难得到改善。





拜登政府成立100天之际发布的对北政策基调的特点可以概括为“阶段性、实用性”。既非奥巴马式的专注施压、不考虑外交干涉的“战略性忍耐”，也非特朗普式的“自上而下的一次性解决”，而是介于两者之间，从工作磋商起步、分阶段解决的中立方式。





白宫发言人普萨基4月30日表示，拜登政府已完成对北政策评估，新政策注重实用性，以韩半岛完全无核化为目标，寻求以外交方式解决问题。普萨基还强调，新政策既非一次性解决，也不是战略性忍耐，拜登政府对与北韩的外交持开放态度，将摸索更灵活实用的方法。不过普萨基并未透露具体方法。





奥巴马政府的“战略性忍耐”导致北韩的核与导弹能力大幅提升，特朗普的“自上而下方式”则被批判为没有任何实际成果的作秀。拜登政府的对北政策基调仍以“韩半岛全面无核化”为目标，以外交为解决手段，寻求从工作磋商起步，逐步达成重大协议。





北韩对此的反应十分激烈。美国的新对北政策并无任何突破性的提议，拜登在国会演说中还强调了“外交与果断的遏制”，美国国务院更突出人权问题，为局面火上浇油。美国国务院发言人普赖斯谴责北韩是全世界最高压的威权主义国家之一，他还就北韩下令射杀北中边境入侵者的新冠防疫措施表示，“对这类日渐残忍的措施感到惊愕”。北韩外务省发言人对此提出强烈谴责，称美国将防疫措施歪曲为人权凌辱，还羞辱北韩的最高尊严，是严重的政治挑衅。北韩外务省还以美国局局长权正根的名义发表谈话，称将对拜登的国会演说采取相应措施，“美国将面对越来越严重的状况”。北韩劳动党副部长金与正就对北传单活动警告称，韩国政府负有放任的责任，将考虑采取相应行动。





随着北韩同时对美国和韩国提出强烈批判，韩半岛局势预计很难出现积极的变化。虽然北韩不会立刻进行明显的挑衅，但是将继续推动局面往紧张的方向发展，分析认为，北韩将首先利用南北关系。目前的关键在于美国对北政策的具体方法。韩美两国将于本月21日举行首脑会谈。分析指出，北韩激烈的反应也包含了对今后一系列外交事件的考量。