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温暖的春天到来了，俗话说“一年之计在于春”,春季养生,百病不生!且对接下来一年的身体健康都有好处。那么春季该如何养生呢？
- 早起早睡以养肝。立春开始后自然界生机勃勃，万物欣欣向荣，这时人们应当顺应自然界生机勃发之景，早睡早起，早晨去散散步，放松形体。违背了这种方法，就会损伤肝。因此，春季以舒畅身体，调达情志为养生方法。
- 防止旧病复发。立春后是疾病多发的季节，春天的多发病有肺炎、肝炎、过敏性哮喘、心肌梗塞等。因此对于有肝炎、过敏性哮喘、心肌梗塞等的患者要特别注意调养预防。
- 不要过早减衣。由冬季转入初春，乍暖还寒，过早减掉冬衣，一旦气温下降，就难以适应，会使身体抵抗力下降，病菌乘虚袭击机体，容易引发各种呼吸系统疾病及冬春季传染病。
- 每天梳头百下。春天是自然阳气萌生升发的季节，表现为毛孔逐渐舒展，代谢旺盛，生长迅速。故春天梳头，正符合这一春季养生的要求，有宣行郁滞，疏利气血，通达阳气的重要作用。
- 少吃补品和盐。立春之后不论是食补还是药补，进补量都要逐渐减少，以便逐渐适应即将到来的春季舒畅、升发、条达的季节特点。与此同时，减少食盐摄入量，吃盐过量易伤肾气，不利于保养。
- 多吃韭菜香菜。春季阳气初生，饮食的调养除了注意升发阳气，还要投脏腑所好，应适当吃些辛甘发散之品，不宜吃酸收之味，食物可选择辛温发散的葱、香菜、花生、韭菜、虾仁等，少食辛辣之物。