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目前韩国大企业员工与公务员的退休年龄均为60岁，教师的退休年龄是62岁。可实际上，除了公务员以外，职场人士的退休年龄也大多比规定的早。据调查，公务员的平均退休年龄最晚，是52.7岁。其次是国营企业员工是52.2岁，大企业员工的平均退休年龄为47.8岁，中小企业是47.3岁。由于40~50几岁就退休，而且预期寿命已超过80岁，因此很多人都会炒股等热衷于理财，为了晚年做准备。





而老龄化问题早已成为韩国社会的痼疾。目前，65岁以上的老年人口有854万人，占总人口的16.5%。随着平均寿命的延长，从事经济活动的老年人口也在逐年增多。据2019年的数据显示，65岁以上从事经济活动的人口为269万人，占老年人口的35.2%，首次突破35%，创历史新高。问题是老年人的就业环境并不理想，以55岁-65岁人口为例，30%的人从事临时工，这在经合组织成员国中最多。一项调查结果还显示，韩国老年人真正退出经济活动的年龄，男性是72岁，女性是72.2岁，这主要是因为很多人没有为晚年做好准备。据调查，中老年人当中，平均每10人中只有1人为晚年做准备。韩国人的晚年准备除了房地产、存款与退休金以外，还主要靠政府的国民年金。





国民年金是政府于1988年起实施的年金制度，旨在让国民为晚年做准备。60岁之前至少缴纳10年以上的国民年金，从61岁-65岁开始就可以每月领取年金。该制度的优点在于可以领取比自己缴纳金额多出1.9倍至2.5倍的年金，如果是职场人士，公司会负担缴纳一半的年金。





2020年，政府发放的国民年金总额为25.6万亿韩元，领取年金的人有559万人。其中，夫妇年金最多的是382万韩元，一人年金最高额是227万韩元，每月领取200万韩元以上的共有437人，100万韩元以上的有34万人。据分析，领取年金的人中，6成以上都把年金花在生活费上。由于仅靠年金无法完全负担生活费，所以如今上班族、自由工作者等有收入的人还时兴加入储蓄型年金保险等利息较高的商业保险，这类保险每年有最多400万韩元的保险费所得税扣除，所以作为一种理财方式，受到人们的欢迎。