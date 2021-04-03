HIGHLIGHT久违完整体回归 发行新EP《The Blowing》

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男团HIGHLIGHT（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云）时隔多时以“完整体”形式发行第3张EP《The Blowing》回归。

新专辑收录了主打歌《NOT THE END》《WAVE》《对不起》等共6首新歌。作为时隔3年7个月再次发行的团队专辑，HIGHLIGHT成员也把对歌迷的心声融入进歌曲中，希望能歌迷分享生命中每一个灿烂的瞬间。成员李起光亲自参与了主打歌《NOT THE END》的词曲创作。歌曲表达了“正如冬去春来一样，结束也是一个新的开始”的内容。

虽然久未发行团队专辑，但HIGHLIGHT此次回归依旧在全球引发热烈反响。新专辑在智利、印度尼西亚等多个地区的iTunes专辑榜中进入前10，其中在巴西、蒙古、泰国、越南4个地区的榜单中成为冠军。

新专辑主打歌《NOT THE END》也曾登顶国内Bugs、Genie等音乐平台的实时音源榜，并快速进入Melon 24Hits榜单。

目前，HIGHLIGHT所有成员都已经服完兵役，因此新专辑也有着特殊的意义。成员李起光表示“从未像这次发专辑一样如此的兴奋和紧张”，梁耀燮也表达了十分复杂的心情，他说：“经过了长长的‘军白期’之后能够重新回到舞台，非常期待，也很悸动，同时也会担心、不安，也有很多的歉意。”4位成员还介绍称：“为了录音、排舞、修改等，我们几个月的时间都形影不离……长久以来的默契让我们现在只看眼神就能领会对方的心意，这次的团队合作非常完美。”