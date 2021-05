DAY6新专辑首周销量记录更新 系列音乐完结

ⓒ JYP Entertainment

乐队DAY6上月19日发行的第7张EP《The Book of Us:Negentropy - Chaos swallowed up in love》在唱片销售统计平台HANTEO中的首周销量达到73668张,是上一张EP的约1.5倍之多。

此次专辑发行以来便备受好评,在海内外也获得了颇高关注。专辑在发行当天曾登顶HANTEO实时专辑榜单,并在此后连续两天成为日销量榜冠军,还在GAON第17周周榜中排名第2位。此外,还先后成为印度尼西亚、土耳其等海外7个地区iTunes专辑榜的冠军。

第7张EP是DAY6自2019年7月开始的“The Book of Us”系列专辑的最后一张。这也是继上一张专辑主打歌《Zombie》之后5名成员以“完整体”时隔1年再次集结发片,因此别具意义。成员们希望通过专辑传递“最终让我们恢复的能量就是爱,因为爱我们才能团结一致”的信息,也让粉丝产生了共鸣。

专辑主打歌《You make Me》也先后进入Melon、Genie、Bugs等国内主要音源榜单的上游。DAY6成员姜永晛(Young K)和金元弼参与了歌曲制作,以崭新的旋律展开方式和充满希望的歌词,向歌迷展现了更加扎实的创作功底。