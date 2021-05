ⓒ JYP Entertainment

人气女团ITZY新迷你专辑《GUESS WHO》的首周销量创下自身最高纪录等连日来在海内外创新高,充分证实了第四代最具代表性女团的人气。





据统计,上月30日发布的ITZY新迷你专辑《GUESS WHO》的首周销量为20万0130张,超过去年8月发布的专辑《Not Shy》14万4355张的纪录,创下了自身最高纪录。





ITZY的新专辑除了超高销量外,还在海内外音乐排行榜中取得佳绩,比如主打曲《Ma.Fi.A in the Morning》在发布当天便在全球最大流媒体音乐服务平台——声田(Spotify)跻身全球200强歌曲榜第79位,并在全球10强新曲榜中,继比莉•艾利什、麦莉•赛勒斯等国际顶级歌手之后排名第5,引人注目。不仅如此,《Ma.Fi.A in the Morning》MV公开后仅3天,YouTube播放量即破5000万,吸引了全球粉丝的视线。