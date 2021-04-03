数字医疗时代的引领者——韩国“WELT”公司

ⓒ WELT

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“WELT”公司，这是一家数字医疗创业企业。让我们与公司首席执行官姜成吉（音，강성지）先生一道聊一聊他们公司。





姜成吉先生曾是位才华横溢的学生，在参加一次学生发明展时获得了总统奖。此后，在建立自己的医疗公司之前，他曾当过医生，也曾经是三星电子的员工。在三星电子，他申请了公司的内部风险投资项目，即创意实验室C-LAB项目。每年，这家科技巨头的初创孵化器计划都会收到与人工智能和自动驾驶等各个领域相关的1000多个新创意。姜先生参加了一场1000比1的比赛，他的创意是关于管理穿戴者健康的智能皮带——名为WELT的医疗保健智能腰带，即“Wellness Belt”，这款产品与公司同名。这款皮带是世界上第一款智能皮带，可帮助穿戴者更好地了解自己的生活习惯和健康状况，从而在日常生活中管理自己的健康。





无论是作为智能设备还是皮带，韩国“WELT”公司都将持续努力提高智能皮带的质量。它增加了世界上第一个防摔功能，其他公司以前生产的可穿戴设备只有在跌倒发生后才能检测出结果，而通过分析步态中的任何异常体征，韩国“WELT”公司可以提前预测跌倒的风险。凭借这款产品，韩国“WELT”公司在全球最大的消费类电子产品展览会（CES）2020上获得了创新奖。除智能皮带外，该公司还专注于数字疗法的开发，这在“后疫情时代”引起更多关注。





数字疗法指的是像药物一样旨在治疗疾病和改善健康的软件程序。它具有多种形式，包括移动应用程序、游戏、虚拟现实和人工智能。使用数字疗法，患者无需服用药物即可治愈疾病。这款医疗软件的增长潜力是无限的。根据一份报告，到2025年，全球数字治疗市场预计将从2017年的20亿美元增长到86.7亿美元，年增长率为30％。作为数字治疗联盟的首个亚洲成员，韩国“WELT”公司目前正在致力于研究酒精中毒、失眠和肌肉减少症的数字治疗方法。该公司准备为其酒精中毒和失眠症治疗方案申请食品医药品安全处的临床测试计划。





韩国“WELT”公司最近从当地制药商获得了30亿韩元的股权投资。IT强国韩国有望在全球数字治疗市场中获得一流的竞争力，在积极的预期中，韩国“WELT”公司被评为韩国领先的数字治疗公司之一。





新冠疫情加速了医疗行业的变化。韩国“WELT”公司通过大胆创新，将医疗保健和新技术相结合，为医疗领域开辟了一条新的道路。我们对韩国“WELT”公司的未来寄予厚望。