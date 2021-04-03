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韩国消费者物价正承受不断上涨压力。根据韩国统计厅的数据，4月份消费者物价同比上涨2.3％，这是3年零8个月来最大的涨幅。这一数字超出了韩国银行设定的2％的通胀目标。通货膨胀不仅给经济参与者带来负担，而且还可能导致加息。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所的李仁喆（音，이인철）先生，与他共同聊一聊最近的价格上涨趋势以及未来加息的可能性。





农产品和石油产品价格上涨带动了4月份消费者物价的快速上涨。上个月，农产品和渔产品价格上涨了13％，连续4个月出现两位数增长。房租也出现了自2017年12月以来的最大增幅。人们担心这些情况将使低收入群体面临更加艰难的境况，他们至今未曾感受到经济复苏。尽管一些专家提出了未来进一步通货膨胀的可能性，但政府称这只是暂时现象，今年价格总体上将保持稳定。消费者物价上涨的原因较为复杂。从外部来看，国际油价大幅上涨。在内部，因新冠疫情，人们出现了报复性消费心理，因此供需双方此消彼长推高了消费者物价。还有，消费者物价是和去年同期相比较的，去年4月份韩国经济深受新冠疫情影响，当时的消费者物价增幅仅为0.1％，所以今年的数字显得更高。再加上，去年的洪灾、异常天气以及禽流感也对农产品和渔产品价格上涨造成了影响。





消费品、石油和住宅价格的急剧上涨使本已苦苦挣扎的低收入者的生活更加困难。更令人不安的是，由于去年的基数效应和国际油价可能呈现上升趋势，价格上涨趋势将持续一段时间。如果疫苗的供应推动更多人出国旅行，且报复性消费提振生产，那么市场对石油产品的需求将会增加。韩国不是唯一出现这种现象的国家。与去年同期相比，3月份美国消费者物价上涨了2.6％。在价格迅速上涨的大背景下，一位美国政府官员暗示了未来加息的可能性。





美国财政部长耶伦上周表示，为了防止经济过热，可能上调利率。自去年新冠疫情暴发以来，美国已经释放了数万亿美元的政府刺激计划。拜登政府还计划在基础设施投资上追加数万亿美元。释放如此大量资金将不可避免地导致通货膨胀。不过，美国政府的高级官员一直避免提及利率，因此耶伦的最近表态被认为是很不寻常的。而受耶伦该发言的影响，纳斯达克股市一度下跌了近2％。





全球价格上涨正在给各国央行施加压力，如果价格继续上涨，各国将很难维持低利率趋势。通货膨胀将打击家庭的消费能力，并减少纯收入，从而降低生活水平，这将严重影响公共生活水平，因此，通货膨胀被认为是“对穷人征收的税”。当价格大幅上涨时，中央银行选择通过上调关键利率来控制货币供应。中央银行已经释放了大量资金，以应对疫情影响。现在，他们正在仔细观察消费者物价趋势的变化。市场还担心中央银行无法应对不断增长的通胀压力，可能缩减刺激政策的规模。





美国经济专家担心通货膨胀率过高。据《华尔街日报》报道，大多数经济学家预测，未来几个月，消费将继续增加，从而加剧通货膨胀压力。随着拜登政府、美国国会和美联储继续扩大财政支出，人们对通货膨胀率的担忧日益增加。花旗银行预测，美联储将在今年第四季度缩减资产购买规模，并有望在明年年底前加息。由于美国经济尚未完全复苏，美联储仍对改变其现行货币政策持谨慎态度，但是如果市场利率上升，美联储将不得不考虑上调利率。关注与通胀相关的各项指标，例如消费者物价和就业趋势等变得更加重要。





美国不太可能在短期内上调其基准利率，但似乎正在逐步形成加息的气氛。如果美国上调基准利率，即使经济尚未完全恢复，韩国也应跟进。然而，基准利率的上升可能会阻碍韩国经济发展，在各种刺激措施的推动下，韩国经济刚刚实现反弹，而较高的利率可能直接打击负债累累的韩国家庭和公司。





截至去年年底，韩国家庭债务超过1700万亿韩元，同比增长近8％。韩国的家庭债务占GDP的比例超过100％。利率上调1％意味着家庭贷款利息将增加近12万亿韩元，个体工商户也必须额外支付数万亿韩元的利息。这样一来，较高的利率将对负债累累的个人和小微企业造成毁灭性的影响。更严重的是，以史为鉴，美国加息将促使全球市场中的美国资金重返美国。如果发生这种情况，包括韩国在内的新兴市场将受到重创。他们还必须上调本国利率，以防止外国资本流出。各国还不得不处理经济放缓和偿还债务的问题。





考虑到韩国巨额的家庭债务，加息可能是又一个经济炸弹。由于疫苗注射进展缓慢，韩国要赶上美国的经济复苏速度还非常具有挑战性。如果美国放弃宽松的货币政策并上调利率，韩国经济将受到巨大冲击，因此韩国需要密切关注全球经济趋势。





韩国政府表示，物价可能是暂时的上涨，而年度通胀率不太可能超过央行设定的2％的目标。然而，由于流动性充裕，经济复苏势头和消费不断增加，通货膨胀有可能会进一步加速，通货膨胀将加大加息的压力。虽然韩国银行对加息持谨慎态度，但商业银行的贷款利率和市场利率正在逐步提高。考虑到与疫情相关的风险因素，目前很难改变货币宽松政策的立场。但是，物价上涨和上调利率对国民生活造成很大影响。韩国要提前准备应对上调利率的可能性，应该要减少国家及家庭债务，防止这些因素成为金融市场的风险。在这一过程中，正依靠贷款渡过疫情危机的小微企业和个体工商户的负担会进一步加重，所以必须采取先发制人的措施来保护这些弱势群体。





多年来，韩国经济一直处于低增长、低通胀的经济泥沼。不过，在今年的前3个月中，韩国经济季度环比增长了1.6％，为摆脱漫长的经济衰退做好了准备。在这种情况下，通货膨胀压力是主要的风险因素之一，韩国政府需要优先解决人们对通货膨胀的担忧，而家庭和企业必须考虑到加息的可能性，将债务控制在适当的水平。