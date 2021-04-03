ⓒ UL Entertainment

职业：演员

出生日期：1992年9月6日

身高：168cm

血型：B型

学历：首尔艺术大学表演系

出道：广告“NIKE WONMEN’S RACE”（2011）





琴赛璐儿时就非常喜欢在大家面前唱歌、跳舞等，因此她从小就希望成为一位演艺人员。但母亲并不同意她的想法，于是琴赛璐也放弃了舞蹈的学习。然而当她在电视中看到当时的人气女团Wonder Girls之后，重新燃起自己的演艺梦想，还主动给JYP公司写信毛遂自荐。由此，她也坚定了自己的梦想，还考入首尔艺术大学专门学习表演。

琴赛璐在大学时期也曾有过演艺公司向其抛来橄榄枝，但她认为无论如何要以学业为先，于是并未签任何经纪公司，这也导致她在出道初期一直都是自己主动寻找试镜机会，度过了一段辛苦的时期。好在琴赛璐非常坚韧，在没有通告时她便做各种兼职丰富自己的阅历，这也为她之后的表演奠定了很深厚的基础。如今她已成为一名受观众认可的实力派演员。





主要代表作：

·电视剧：

《五月的青春》（2021）

《临时制先生》（2019）

《热血司祭》（2019）

《我女友是狗仔队》（2018）

《一起生活吧》（2018）

·电影：

《我们的身体》（2019）

《国之语音》（2019）

《毒战》（2018）

《王者》（2017）

《密探》（2016）

《暗杀》（2015）

《京城学校：消失的少女们》（2015）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 最佳新人女演员奖（2019）