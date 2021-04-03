《漫话国乐》 扎紧帝释舂米游戏 / 僧舞 / 上桥农乐

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以前有一段时间人们对巫俗持有否定的看法，认为巫俗迷惑民众，还被视为迷信，受到社会的歧视与冷落。不过到了现代，巫俗的文化价值受到了广泛重视，巫俗信仰被分类为民间信仰，称之为“巫教”。不仅如此，人们还将巫俗中重要的仪式——巫术看作是像礼佛、弥撒一样的宗教仪式。巫术祭拜城主神、祖先神、大人神等多样的神，帝释神也是其中之一。





其实帝释神起源于古代印度神话中的天神之王“因陀罗”。因陀罗是雷雨之神，印度有明显的旱季与雨季，因此掌管雨的神尤为重要。也许是因为这样，在印度的诸神中，因陀罗最强大、最神圣，地位也最显赫。可是随着佛教的兴起，因陀罗成为释尊的守护神。后来，中国翻译佛经时，将因陀罗翻译成帝释天。佛教传入韩半岛后，韩国人则将帝释天与民间信仰结合起来，将韩民族的始祖——檀君神话中登场的天神桓因命名为桓因帝释。随着巫俗信仰的推广，帝释神又成了掌管人的寿命、命运与农事的神。“帝释巫术”是祈求家人健康、长寿与平安的仪式，有趣的是，从巫婆的服装与音乐中可以看出韩国的巫俗也深受佛教的影响。

《扎紧帝释舂米游戏》 / 吴福女名唱等人





《扎紧帝释舂米游戏》是平安道地区的帝释巫术中的一个环节，将大米放在大碗里，杵子上还佩戴高帽装饰成帝释神，用杵子边装作舂米，边唱歌，这就是刚才大家欣赏的《扎紧帝释舂米游戏》，一开始以缓慢的节奏唱歌，唱到兴头上了，节奏就会变快。





表演这一环节时，巫婆先点掌管阴间的十王的名字，并求神免去故人往生地狱。为了避免死后身陷地狱，在世的时候得活得堂堂正正、清清白白。犹如这首巫乐，凡是起源于佛教的音乐，无论是吟诵凡间还是阴间，都会劝告人们最好是活着的时候积德行善，活得敞敞亮亮，坦坦荡荡，必会有好报。





佛教在三国时代传入韩半岛，从此在悠久的岁月里陪伴韩民族，不仅对人们的思维与人生造成巨大的影响，对美术、音乐等文化艺术也造成了深远的影响。

《僧舞》 / 作曲-刘恩善（音）、朴爱利





《僧舞》以“薄丝笠折叠宛如蝴蝶”为开头，这是韩国人耳熟能详的诗句，也是著名诗人赵芝薰的代表作品。据了解，诗人赵芝薰19岁那年在京畿道华城的龙珠寺举行的佛教仪式中观赏僧侣们的舞蹈表演后深受感动而创作了这首诗。





其实僧舞与一般表现人生喜怒哀乐的舞蹈截然不同，僧舞作为一种修行，净化过去业报的同时，还将佛祖的教诲以舞蹈动作表现出来，通过寂静的舞姿展现出摆脱苦恼、追求真理的热情。不仅如此，僧舞的伴奏音乐和僧侣献唱的歌也旨在推广佛祖的话语。





佛教在悠久的岁月里深入民众的生活，可到了朝鲜王朝，随着国教改为儒教，佛教的情况却发生了变化。由于受到国家的迫害，建造佛堂等寺院时很难筹集财源，这令很多寺院面临危机。为了克服危机，有的寺院携手流浪表演团体，让流浪表演团体代替僧侣进城去收集老百姓施舍的物品。这样，民间的艺人也就自然地掌握了佛教音乐，民俗音乐也跟着受到佛教的影响。





古时候，有一种以女艺人为主的表演团体，叫“寺党”，以后也亮相了以男艺人为主的表演团体“男寺党”。男寺党与其他表演团体不同的是，表演曲目丰富多样，从木偶戏、面具表演、翻跟头、走绳丝到风物游戏等，受到老百姓的热烈欢迎。





到了上世纪60年代，随着传统文化一度受到歧视与冷落，可以说是最后一支流浪表演团体的男寺党也面临着解散的危机。令人感到欣慰的是，到了70年代末，在男寺党出生长大的后代子孙们聚在一起复原了男寺党富有特色的节奏与旋律，并经过重新诠释，把以前在广场表演的内容搬上室内舞台，这样新的传统音乐节目——四物游戏便得以问世，凭借欢快、活跃、强劲、富有韵律的精彩表演，深得大众的喜爱，随后还推广到全球各地，赢得外国人的热烈喝彩。

《上桥农乐》/ 金龙培、金德洙、李光寿、崔钟实