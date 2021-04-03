韩半岛和平进程及其实践课题

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韩国总统文在寅10日在青瓦台发表了就职4周年特别讲话。3年前，南北韩举行历史性的首脑会谈，划时代地改善双边关系，但是2019年在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，南北韩关系也随之恶化，迄今处于冰冷状态。文在寅总统强调，未来一年将是实现韩半岛不可逆转的和平的宝贵机会，目前正是将长时间思考付诸行动的重要时刻。





在对北韩关系上，文在寅政府比韩国任何一届政府都倾注热情全力以赴，并且取得了一定程度的成果。特朗普政府时期，美国和北韩举行自上而下的谈判，且两位首脑多次互致亲笔信，但是在河内举行的美北首脑会谈中未能就无核化问题达成一揽子协议，且去年年初暴发的新冠疫情仍在持续，而使南北韩关系迄今处于冰冷状态。在此情况下，美国拜登政府最近公布对北韩政策纲要，文在寅总统在就职4周年特别讲话中欢迎拜登政府的对北韩政策方向，并表现出力推韩半岛和平进程的强烈意志，因此今后有可能为重新推动韩半岛和平进程创造新的转机。





2017年5月10日文在寅总统就职当时，韩半岛局势处于高度紧张状态。5月14日，也就是文在寅总统就职后的第4天，北韩试射“火星-12型”中程弹道导弹，7月4日又试射洲际级弹道导弹，进一步加剧韩半岛紧张局势。7月6日，也就是北韩试射洲际级弹道导弹的第3天，韩国总统文在寅出席在德国举行的二十国集团领导人峰会，并在柯尔柏基金会演讲中发表旨在推进韩半岛和平进程的《新柏林宣言》。





文在寅总统在演讲中提出了旨在实现韩半岛和平的政策方案。文在寅总统强调，和平是我们追求的最优先价值，我们不愿北韩政权崩溃，绝不谋求任何形式的“吸收统一”或“人为的统一”，将以构建韩半岛永久和平机制为目标，并提出韩半岛新经济地图构想，将通过构建南北韩经济共同体，为韩半岛及东北亚地区建立和平繁荣的新经济秩序。此外，还提议北韩共同推进连接到欧洲地区的南北韩铁路对接事业和南北韩离散家属团聚及返乡扫墓活动。特别值得一提的是，文在寅总统邀请北韩参加2018年2月在韩国平昌举行的冬季奥运会，且南北韩停止一切敌对行为，并重启双边首脑间对话。这是文在寅总统2017年7月发表的柏林构想的主要内容。





但是文在寅总统发表《新柏林宣言》后，韩半岛紧张局势依然未能得到缓解。由于北韩持续发起导弹挑衅，并于9月3日进行了第六次核试验，因此联合国安理会一致通过新决议，对北韩实施更严厉的制裁。在此情况下，北韩试射“火星-15型”洲际弹道导弹，并宣布完成国家核武力建设。文在寅总统认为，北韩宣布完成国家核武力建设意味着北韩有可能重启对话，并表示有意推迟举行韩美联合军演等，对北韩发出了和平信息。2018年1月1月，金正恩委员长通过新年贺词表示北韩有意派遣代表团参加平昌冬奥会，2月金正恩委员长的胞妹、北韩劳动党副部长金与正等高层人士率团参加平昌冬奥会。





之后，韩半岛和平进程顺利推进，2018年4月27日在板门店举行历史性的南北韩首脑会谈，5月24日北韩炸毁丰溪里核试验场，26日又在板门店举行南北韩首脑会谈。同年6月12日，美国和北韩在新加坡举行历史性的双边首脑会谈，并发表联合声明，美北关系迎来了新的转机。





2017年，韩半岛乌云密布，处于一触即发的危机状况，但得力于文在寅总统推进韩半岛和平进程，南北韩重启交流对话，美国和北韩进行沟通与协商。当时，韩美北三方就北韩核问题展开协调，且韩国在三方协调中扮演了协调者角色。2018年6月12日在新加坡举行首次美北首脑会谈前，美北双方在会谈议题上未能消除分歧而不知能否顺利举行，在此情况下，5月26日文在寅总统和金正恩委员长在板门店举行非公开形式的紧急会谈，就美北会谈议题进行协调，最终促成新加坡美北首脑会谈。由此可见，韩国政府和文在寅总统为促成美北首脑会谈默默地作出了贡献。





2018年9月，韩国总统文在寅访问平壤，与北韩国务委员会委员长金正恩举行了第三次南北韩首脑会谈。会谈结束后，文在寅总统在绫罗岛体育场向10万名北韩居民发表了演讲。韩国总统以北韩居民为对象发表演讲是前所未有的事情。文在寅总统在演讲中表示，他与金正恩委员长就完全消除韩半岛的战争恐怖和武力冲突的危险达成具体协议，南北韩首脑已作出建立一个没有核威胁的韩半岛的承诺，并强调8000万同胞应携手共创新的未来。此前，南北韩签署《9.19军事协议》，全面停止一切敌对行为并拆除非军事区内警备哨所和扩音喊话设备等，为消除军事紧张状态作出努力。因此，文在寅总统返回首尔后，韩半岛在和解氛围下度过了2018年。





但是2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，美北关系急剧恶化。去年6月，北韩以韩国脱北者团体散发反北韩传单为由，炸毁《板门店宣言》的象征——开城南北共同联络事务所大楼后，南北韩关系一直处于冰冷状态。文在寅总统在就职4周年特别讲话中说，拜登政府将以韩半岛完全无核化为基本目标，基于美北新加坡声明，通过外交渠道以灵活、循序渐进、实用的方式解决问题，韩方对此表示欢迎，并强调将借此机会进一步巩固韩美同盟关系，密切协调对北韩政策，寻求恢复南北韩关系、美北对话以及迈出和平合作新步伐的方法。





拜登政府将以自下而上的方式从原点开始谋求解决北韩核问题。在特朗普政府时期，韩国政府和文在寅总统曾在美国和北韩间进行协调，并取得了相当的成果，因此在拜登政府通过外交渠道，以灵活、循序渐进、实用的方式解决北韩核问题的过程中，韩国政府和文在寅总统也能从中扮演协调者角色。有关于此，文在寅总统在就职4周年特别讲话中表示，他将在剩下的一年任期里倾注全力推动韩半岛和平进程取得进展，并认为外交解法切实可行，因此今年下半年将配合拜登政府的对北韩政策，积极推动韩半岛和平进程。





最近，美国拜登政府向北韩伸出橄榄枝，且韩国总统文在寅阐明积极推动韩半岛和平进程的意志，因此我们期待北韩尽快回到对话桌前，为实现韩半岛永久和平稳定作出共同努力。