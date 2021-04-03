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最近，北韩电视媒体经常介绍北韩企业生产的各种产品，其中包括北韩引以为豪的银河水牌、春香牌等化妆品类；大同江啤酒、平壤啤酒、百花啤酒等啤酒类；北斗七星、初雪等糖果饼干类；松树牌书包和背包，以及鹰峰山牌皮鞋和凤仙花牌卫生巾等。如此这般，北韩的商品商标呈逐渐增加之势。一般来说，商品商标作为生产者在自己生产或经营的商品上使用的商标，用以区别不同生产者或经营者的商品。那么，北韩的商标具有何种意义呢？





过去，北韩强调资本主义社会并非按需求进行生产。如果甲公司刚刚推出的新产品在市场上获得良好反响，那么乙公司就会紧跟着推出类似的产品，丙公司也会如此。结果，甲、乙、丙三家公司展开竞争后，会由一家公司在市场上独占鳌头，这就是在资本主义经济体制下出现的非常严重的病态。当时，北韩认为资本主义企业在竞争过程中，有些企业会因竞争失败而破产倒闭，但是实行计划经济的北韩不会出现这种问题，因此也没必要注册商标。然而，过了一段时间后，北韩企业开始注册商标，这意味着北韩开始从计划经济迈向了市场经济。





北韩的商标法是在20世纪90年代“苦难行军”时期制定的。当时，北韩经济陷入严重衰退，工厂无法正常生产，因此在1998年举行的最高人民会议常设会议上决定制定商标法，之后进行多次修改，现行的商标法是2012年11月13日修订的版本。北韩在商标的定义中规定，商标是为了区分不同生产者或服务者的产品或服务而用文字、图案、数字、记号、色彩、立体形态或其结合体做的标识。





20世纪90年代中后期，北韩因经济陷入严重衰退而进行“苦难行军”，当时北韩的工厂和企业所因电力、资金、原辅材料严重短缺而无法正常生产，但有中国商品在境内流通，北韩当局认为没有必要制定商标法。之后，北韩为将其产品出口到海外地区而举行国际商品展览会，并根据向海外进口商介绍北韩产品的贸易政策制定商标法，注册大同江啤酒等商标。此外，北韩还在哥伦比亚、新西兰等国家举行北韩商品展览会，宣传北韩商品品牌。总之，北韩制定商标法的目的在于向海外进口商介绍北韩商品，从而扩大对外贸易。





特别值得一提的是，北韩商标法规定了不得注册的情形和商标在转让、许可使用时会受到受让人、被许可使用人的资格限制等内容。北韩商标法第21条规定，在不友好对待北韩的地区或国家注册的标识不允许在北韩作为商标注册。换句话说，在友好对待北韩的地区或国家注册的标识才允许在北韩作为商标注册，并以此品牌在北韩展开营销活动。此外，对不具备资格的机关、企业、团体的公民不赋予商标转让权和许可使用权。由于北韩仍由国家管理商标，企业的商标权为国家所有，且个人不可持有商标权等，因此与资本主义社会的商标权有很大差异。





2020年1月，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道商标的重要性，金正恩委员长则强调商标是产品的面孔，商标应符合时代要求设计得吸引人心，才能使商品熠熠生辉，并将元山鞋厂的皮鞋品牌命名为“鹰峰山”。





金正恩委员长提出的社会主义企业责任管理制并非要求企业仅生产国家指定的产品，而是让企业自行生产产品，并注册品牌商标，与其他品牌展开销售竞争。目前，平壤化妆品厂生产的银河水牌化妆品和新义州化妆品厂生产的春香牌化妆品在北韩人气很旺，消费者可任意选择自己喜爱的品牌，但是过去由国家统一供给化妆品，北韩居民没有其他选择的余地。总之，金正恩委员长提出的社会主义企业责任管理制激起北韩企业的竞争心理，为在竞争中占据优势地位不断推出优质新产品，以提高消费者的满意度和忠诚度。





今年1月，总部位于瑞士日内瓦的世界知识产权组织表示，去年北韩向该组织申请注册柳京馆、马息岭酒店等共7个国际商标。北韩于1974年加入世界知识产权组织，80年代签署《专利合作条约》等，对国际商标权表现出莫大的关心。1998年到2015年，北韩共申请注册43个国际商标，也就是年均申请注册2-3个国际商标。但是在金正恩委员长执政后的2016年开始，北韩申请注册国际商标的数量急剧增加，2016年到2020年共申请注册40个国际商标。也就是说，过去5年申请注册的国际商标与此前17年相差不多。由此看来，北韩在致力于扩大商品出口。过去，北韩的出口额微不足道。20世纪90年代以前，北韩大都与社会主义国家进行易货贸易，因此北韩认为有没有商标都无所谓。但是20世纪90年代初期因苏联解体，东欧社会主义国家经济面临崩溃，北韩不得不与资本主义国家进行贸易。在此情况下，北韩为打造商标品牌而制定商标法，并申请注册国际商标。金正恩委员长认为通过扩大出口赚取更多外汇才能搞活国内经济，因此近几年来北韩不断向世界知识产权组织申请注册国际商标，以扩大商品出口，且今后仍将继续不断地申请注册更多的国际商标。





目前，南北韩都已加入关于商标和专利的国际公约，但是南北韩间却很少向对方提出商标注册申请，因此我们期待南北韩能在商标和专利等知识产权事务方面进行合作，为今后促进双边经济交流铺平前进的道路。