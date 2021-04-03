韩多地激烈竞争李健熙美术藏品

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韩国多地围绕三星集团已故会长李健熙捐赠的2万余件美术作品展开了激烈竞争，竞相表示将争取李健熙美术馆落地。





韩国政府和三星方面并未发布任何建立美术馆的具体计划，能否实现也存疑，不过由于李健熙藏品的价值极高，各地方自治团体仍争先恐后地强调自身与李健熙的渊源，展开了竞争。参与竞争的城市有大邱、宜宁、丽水、光州、釜山、晋州等。大邱市强调该市是李健熙出生地和三星集团创建地，并成立了负责美术馆落地的委员会。大邱市长权泳臻表示，大邱是与首尔、平壤并肩的韩国近代美术三大重镇，李健熙藏品的落户之地非大邱莫属。





庆尚南道宜宁郡则强调当地是李健熙父亲、三星电子创始人李秉喆的故居所在之地，李健熙正是在这里由祖母抚养长大。全罗南道丽水表示，李健熙生前在这里购买了心形岛屿。丽水于10日成立了美术馆落地委员会，并表示将以丽水世博会主题馆作为美术馆用地。釜山则强调该市的地理条件和作为国际旅游城市的优势。釜山市长朴亨埈表示，为实现李健熙均衡发展韩国文化的遗愿，应将美术馆建立在南部地区。





庆尚南道晋州市指出该市是三星创始人李秉喆的小学所在之地，京畿道水原市则突出该市为三星电子工厂所在地，光州市也强调其地区性和作为艺术之乡的优势。





各地之所以展开激烈竞争，其原因在于庞大的经济效应。若成功争取到李健熙藏品落地，不仅能够推动当地艺术发展，还可吸引游客到访，提振地区经济。





李健熙藏品中较为重要的作品有1488件，包括238名韩国近现代美术家的1369件作品和8名外国近代美术家的119件作品。作品种类也十分丰富，包括412幅绘画、371幅版画、296幅韩国绘画、161幅素描、136件工艺品、104座雕像等。此外，捐赠品中还包括了被指定为国宝等的各类文物。金基昶、金殷镐、金焕基等韩国代表画家的多幅作品均在藏品之列，其中最引人关注的是此前一度下落不明的李仲燮的《白牛》、李象范的《武陵桃源图》等。李健熙藏品的价值从其中上世纪50年代的韩国近代绘画作品中可见一斑。韩国国立现代美术馆目前仅藏有960余幅该年代的作品，但李健熙的藏品则多达320余幅。国立现代美术馆表示，此次捐赠使该机构近代美术藏品的数量和质量得到了飞跃式提升。此外，李健熙藏品还包括了莫奈、高更、毕加索、米罗、达利、夏加尔等海外美术巨匠的作品，这将是国立现代美术馆首次收藏这些美术家的作品。





分析指出，若要建立美术馆，不仅需选择最合适的地点，今后的系统性管理也是一大课题。