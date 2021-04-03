文在寅发表就任4周年特别演讲

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韩国总统文在寅10日表示，将把任期最后一年视作实现不可逆的和平的最后机会。文在寅当天在青瓦台春秋馆发表就任4周年特别演讲，并通过与常驻记者的问答表达了对执政成果、主要问题的看法。





文在寅首先承认房地产政策失败并再次道歉，他表示，“未能实现稳定房地产价格的目标，在不久前的地方再选补选中受到了民意的审判”。文在寅在今年1月的新年记者见面会上首次就房地产问题道歉。





对在野党要求撤回长官提名一事，文在寅则表示，“并不认为在野党反对就意味着人事检验的失败”。文在寅还要求改善听证会制度，并指出“仅靠目前不考虑能力、只放大缺陷的方式是无法选拔出有能力的人选的”。





文在寅就赦免前总统李明博、朴槿惠和三星电子副会长李在镕的说法表示，将根据国民共识作出判断。而在今年1月的新年记者见面会上，文在寅就该问题表示“为时过早”，前后两次发言的不同引发了关注。





在新冠疫情方面，文在寅强调将提前原定11月实现的群体免疫目标，并动员政府所有资源，力争实现4%以上的经济增长。文在寅尤其强调就业，在演讲中总共15次提到就业岗位问题，他表示，“将把重点放在创造高质量的民间就业岗位上，加强与企业的沟通，通过改革规制、培育新产业、支援风险企业，扩大创造民间就业岗位的基础”。





文在寅还表示，虽然不会在剩余任期内急于求成，但若机会来临，将尽全力推动韩半岛和平进程取得进展，期待北韩予以回应。文在寅表示，欢迎美国拜登政府的对北政策方向，将通过韩美首脑会谈，修复南北、美北对话，摸索重新迈出和平合作步伐的道路。韩半岛和平进程是文在寅最看重的执政课题，但因美北首脑会谈破裂、南北关系趋冷而陷入停滞状态。





在野党对文在寅的演讲反应冷淡。国民力量党批评文在寅的看法完全不符合现实、固执己见，并要求改变目前的执政状态。





实际上，文在寅虽然承认房地产政策失败，却并未改变现行政策基调，仅要求予以重新探讨和补充，强调根除投机现象。另外，执政党内部也出现了要求更换科学技术信息通信部长官提名人林惠淑、国土交通部长官提名人卢炯旭、海洋水产部长官提名人朴俊泳的呼声，与文在寅的立场存在分歧。在韩半岛和平进程问题上，拜登政府强调实质性、阶段性的解决方案，北韩对此表示了强烈的不满，预计较长一段时间内很难取得进展。





分析指出，文在寅在任期最后一年应集中全力实现新冠群体免疫、推动经济复苏、改善民生。