日新月异的韩国影视产业

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授）

嘉宾：郑智贤（KT Studio Genie部长）





《来自星星的你》、《无限挑战》、《寄生虫》……韩国影视综艺节目日新月异，逐渐成为备受瞩目的一种新的产业。日前，从美国洛杉矶传来了韩国演员尹汝贞荣获奥斯卡最佳女配角奖的消息，有请在影视业开拓方面有丰富经验的KT文化艺术公司郑智贤为我们介绍一下相关情况。









南：郑部长，您好！请自我介绍一下，好吗？

郑：大家好，我叫郑智贤，目前就职于韩国KT Studio Genie，主要负责策划电视剧内容，我是地道的韩国人。

南：能介绍一下您跟中国有怎样的缘分吗？

郑：20岁的时候，我看了香港影星金城武的电影之后，就成了他的影迷。爱屋及乌，之后我就开始学习中文。后来我就去北京电影学院电影市场经营管理学专业攻读了硕士学位。2004年毕业后，就职于韩国文化艺术内容大企业CJ ENM公司，主要负责韩国和中国的文化交流合作业务，从事了众多电影、音乐、电视剧以及综艺节目的文化内容交流项目，后来在中国的金林文化公司从事影像、空间文化艺术等内容的策划和开发制作。还曾多次去四川成都、云南丽江以及上海、北京等地出差。

南：那你见到金城武了吗？

郑：一次工作当中我终于见到了他，我用不太熟练的中文跟他说我是他的粉丝，那时候我好激动啊！只是遗憾没有一起拍一张照片作为纪念。

南：那在中国的那段生活，你对中国有怎样的印象和情感呢？

郑：中国对我来说是一个极具魅力的国家，首先给我的印象是中国发展得特别快。另外最吸引我的就是美食。在四川成都的时候美食给我的幸福感最大。大部分韩国人都喜欢吃四川菜，而且成都还有韩国人熟知的《三国志》的历史古迹，更是让人难以忘怀。这一年来因为疫情不能出国，我十分想念那些四川美食。









南：4月26号，韩国演员尹汝贞荣获了奥斯卡最佳女配角奖，作为韩国人、也作为影视界的从业人员，你怎样看待这件事呢？

郑：因为是韩国第一次获得奥斯卡女配角奖，因此韩国人都十分兴奋，颁奖典礼的那天，大家就像看足球赛一样激动。而且这次奥斯卡奖华裔导演赵婷的片子也获得了最高奖项，韩中影业人在国际舞台共同获奖，让我觉得特别欣慰。

南：尹汝贞在接受采访的时候经说“任何成果都不是‘砰’的一声就做成的，需要漫长岁月里的忍耐和努力”，韩国的演员真的很拼吧？

郑：韩国演员们真的非常努力。我的朋友也参与了《米纳里》电影的拍摄工作，她说，74岁的尹汝贞英语本来不那么好，而且导演是个新手，也不会说韩语，于是她每天都努力学习英语，去跟导演沟通，让年轻人觉得特别佩服。









南：韩国影视业的发展与影视界的艺术从业人员们的努力也是分不开的吧？

郑：的确是这样。近年来，很多年轻的影视业人士推出的作品十分具有创意，因此不仅在韩国，在海外也十分受到关注。但是我希望今后影业人员能够再接再厉，不贪图一时的经济效益，用艺术家的灵魂去创作出更多的优秀作品来。

南：您对韩中之间影视业的合作有怎样的想法呢？

郑：韩国跟中国观众的泪点和笑点都有很多共同之处，中国拥有庞大的市场、制作系统，还有无穷无尽可说的故事。而韩国具有充满创意的节目制作经验和精锐的制作体系，双方合作必定会产生更大的效应。目前因为双方互相不是很熟悉，因此优秀的合作作品不多，希望能通过持续的合作，打造出更多的好作品来。（图片来自嘉宾）