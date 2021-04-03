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平时大家用完的牙膏盒是不是就扔掉了呢？其实它还有很多妙用哦，随手就扔掉实在是太可惜了！

第一，我们可以用它来清洗菜刀。首先用剪刀把牙膏盒剪成条状并把它剪开（宽度可以根据自己需要调整），然后用牙膏皮把菜刀擦拭一遍，放置2分钟，接着用毛巾把菜刀擦干净，明显可以看到菜刀比之前亮很多。

第二，我们可以用它来清洁电源插座。首先把电源切断，接着用剪成条状的牙膏皮把电源插座表面擦拭一遍，然后用纸巾或干抹布把电源插座擦干净（注意一定不要用湿抹布擦）。

第三，因为牙膏有很强的去污和杀菌效果，所以我们可以用它来清洗不锈钢水龙头。首先用剪成条状的牙膏皮把水龙头全部擦拭一遍，然后用湿抹布把污渍擦干净就可以了。

第四，洗鞋：材料用牙膏、磨砂海绵（鞋刷也行），准备好材料后，解下鞋带，鞋子用水打湿，把牙膏挤在海绵上。用海绵擦洗鞋子，特别是白色鞋边。洗完后用清水冲洗，有污渍的地方可以再次擦洗。尤其是小白鞋，跟没洗的比比，会发现洁白如新！

第五，洗木家具：水渍、咖啡渍溅到木家具上后，只用牙膏就能搞定。将白牙膏粘到污渍处，用纸巾或者抹布轻轻擦洗即可。

第六，洗汽车刮痕：在刮痕还没渗入车漆前，将牙膏挤在抹布上，擦拭剐蹭处，擦痕就可以消失的干干净净。

第七，洗墙壁：孩子喜欢在墙上乱写乱画，挤点牙膏在抹布上，擦拭笔迹，印子会减淡或者消除，比重新喷漆安全又省钱。

第八， 洗杯子：喝过茶和咖啡的杯子脏兮兮，将牙膏放在抹布上，擦洗杯子内部，冲洗后，杯子上所有茶垢都消失了。

第九， 洗手：刚切完大蒜洋葱，手上异味重得醺人，抹点牙膏在手上搓洗，手上异味就没有了。





（文中窍门来自朱*平听友）