韩国电视节目的分级制度

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韩国的影视作品实行严格的分级制度，其目的在于保护儿童与青少年的身心健康，并同时保证成年人消费不同类型文艺作品的权利。不过，电影与电视节目设定分级的并不是同一个部门，等级也有所不同。





电影由韩国影像等级委员会负责审查与分级，电影分为5个等级，包括所有年龄层均可观看、12岁以上可观看、15岁以上可观看、未满18岁不可观看以及限制级，分级必须在电影上映前完成。





电视节目则用分级制取代了审查制。韩国自2001年起对电视剧等电视节目实行分级制度。电视节目的分级依据《放送法》（广播电视法），并根据放送通信审议委员会的具体审查规定，由各电视台独立运行。但是如果违反法规与审核规定，电视台与节目制作组将受到警告或处罚。严重时，节目可能被停播。电视节目的分级标准是根据节目内容的煽动性、暴力性、语言使用、模仿危险性等来判定。





目前韩国的电视节目分级共有5级，分为所有年龄层均可观看、7岁以上可观看、12岁以上可观看、15岁以上可观看以及19岁以上可观看。比电影分级少了限制级，但多了一个7岁以上可观看级别，主要针对儿童节目。其中，15岁以上与19岁以上可观看级别的节目必须在节目开始前播放分级提示画面，节目播出时每隔10分钟在画面右上角显示限制年龄图标。





还有，电视节目与电影相比有一点不同的是，即使是同一部电视剧，根据每集播出的内容，也会出现不同的分级结果。如去年热播的电视剧《夫妻的世界》大部分的剧集都被判定为“19岁以上可观看”，第7集与第8集因没有暴力等大尺度情节而被判定为“15岁以上可观看”。一般来讲，韩剧大多是15岁以上可观看级别。