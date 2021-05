OH MY GIRL发行全新专辑回归歌坛 主打歌《DUN DUN DANCE》旋律洗脑

ⓒ WM Entertainment

女团OH MY GIRL本月10日发行第8张EP《Derail OHMYGILR》时隔1年回归歌坛。新专辑展现了OH MY GIRL独有的明朗风格,用音乐向听者传递愉悦,也是最具OH MY GIRL原味的专辑,同时也是7位成员对一起走过的6年的感怀。

新专辑主打歌《DUN DUN DANCE》是一首Nu Disco风格的歌曲,Funk和Trap节奏之上有着动感的旋律,充满创意和趣味性的歌词内容,让这首歌曲听来十分愉悦,十分适合当下春夏交际的季节特点。除了主打歌《DUN DUN DANCE》之外,新专辑还收录了《Dear you》《我的玩偶》《Quest》《请柬》《Swan》5首风格不同的新歌。

成员们介绍新专辑称:“这张专辑的收录歌曲,包括主打歌,都很好的展现了成员的音色。只有《DUN DUN DANCE》有舞台表演,其他各区都更加侧重于听觉感受。这张专辑可以说是OH MY GIRL的自我介绍。我们为录制一张完成度高的作品尽了最大努力。”

新专辑发行仅两天后,主打歌《DUN DUN DANCE》的MV便在YouTube中突破千万播放量。此次MV的拍摄地为济州岛,在当地优美的自然风光之中,OH MY GIRL成员则是化身为外星人一般的存在,使得MV的呈现效果超出想象。

随着新专辑的发行,OH MY GIRL成员也开启了新一轮打歌活动,并会作客多个综艺及电台节目。