NCT DREAM首张正规专辑发行 仅预售量便达171万张

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NCT DREAM本月10日发行了出道以来的首张正规专辑《Hot Sauce》回归。

NCT DREAM此次回归距离上一张专辑发行已有近1年时间。2018年正式成为成年人的李马克离队后，此次经过重新调整而重新回归NCT DREAM，因此赋予了新专辑更多的意义。李马克也发表感想称：“我们7个人在《舞代路》再在一起录歌真的是过了好久。之前一直没有确定，但听到最终决定发行正规专辑，我非常激动。首张正规专辑我也能够参与，对我来说意义深刻。兄弟们也都热情欢迎我归队，非常开心。”

新专辑同名主打歌《Hot Sauce》是一首嘻哈舞曲，如同咒语般的合唱部分有着很强的“中毒性”，让人过耳不忘。歌词内容表达了要向世人展现如“Hot Sauce”般的魅力，即虽然口味强烈、刺激，但尝过之后便欲罢不能。成员罗渽民表示：“用非常直白的歌词描绘了真正的味道、强烈的味道、热辣的味道，大家听歌的时候可以多留意歌词内容。”

包括主打歌《Hot Sauce》在内，新专辑还收录了《Rainbow》《My Youth》等共10首歌曲。成员李东赫（楷灿）表示：“出道6年发行了第1张正规专辑。以往NCT DREAM会主要向大家展现成长和青春，这次我们所有成员都以成年，所以这张正规专辑也包含了这6年来我们想要展现给大家的东西，我们也在这方面花了心思。”

NCT DREAM新专辑发行后，立即在海内外掀起旋风，专辑预售量高达171万余张，显示出NCT DREAM超高的人气。