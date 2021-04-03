大势新人ENHYPEN新专辑横扫音源、专辑、打歌榜单

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ENHYPEN成为2020年出道组合中首个摘得《音乐银行》打歌冠军的歌手。

ENHYPEN在5月第一周《音乐银行》节目中，凭借新专辑主打歌《Drunk-Dazed》获得了当天的打歌冠军，这也是继《The Show》和《Show！Champion》之后连续第三天成为打歌冠军。

在去年出道的组合中，ENHYPEN是唯一一个将《音乐银行》打歌冠军收入怀中的歌手。在宣布自己成为冠军后，ENHYPEN成员也感谢了歌迷以及包括方时赫在内的为专辑发行复出努力的所有工作人员。

在成为《音乐银行》冠军后，全球歌迷也纷纷为其送上祝福。推特中庆祝ENHYPEN“三连冠”的话题“#ENHYPEN3rdWin”成为全球热门话题榜第一，并进入全球13个地区推特的实时热搜榜TOP50。

ENHYPEN新专辑《BOREDE：CARNIVAL》发行后热度一直不减，主打歌《Drunk-Dazed》在Spotify韩国TOP200榜单中排名持续上升，并进入在全球TOP200榜单之中。此外，新专辑在Billboard世界专辑榜中排名第13位，主打歌《Drunk-Dazed》则进入了世界数字歌曲销量榜和Billboard Global榜，分别排名第5位和第145位。