Brave Girls进驻UNIVERSE 开通专属Planet与粉丝共享丰富内容物

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女团Brave Girls和男团DRIPPIN日前成功进驻全球韩流娱乐平台UNIVERSE。

相关人员近日介绍称：“UNIVERSE将在 24日为Brave Girls和DRIPPIN开通专属星球（Planet），歌手届时将会在各自的Planet中于粉丝分享丰富多彩的独家内容物。”

所谓“星球（Planet）”是UNIVERSE为粉丝们打造的与偶像交流的空间。UNIVERSE中设有每日更新官方内容的“Media”、分享粉丝和偶像日常的“FNS(Fan Network Service)”以及纪录粉丝活动并获得奖励的“Mission”等各种子平台，而“星球（Planet）”中则是在其他平台看不到的独有内容。

新入驻UNIVERSE的Brave Girls和DRIPPIN将会参与各种主题的内容物制作，在与全球粉丝交流的同时，也为粉丝带来全新的视听乐趣。同时，包括粉丝见面会、签名会等各类线上、线下活动也会相继举办。

记录Brave Girls成员体验UNIVERSE各项功能的视频“Text U”和“Support U”等已从15日起陆续公开。