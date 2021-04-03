Heize新专辑发行倒计时 合作艺人引好奇

ⓒ P NATION

歌手Heize即将发行全新EP。日前，Heize经纪公司P NATION在官方社交网络账号中上传了新专辑《HAPPEN》的全新预告片，透露了新歌中的合作歌手的信息，同时还公开了4张全新预告海报。

预告片以访谈的形式展开，Heize就新专辑4首合唱歌曲介绍说：“和××前辈共同完成了这首歌”、“非常惊喜，××用充满感性的方式演绎了这首歌”、“我拜托××用雨的口吻来完成这首歌，TA真的完成了”、“我希望能用哭喊的方式演唱这首歌，所以拜托了××前辈”，合作歌手的名字则做了掩藏处理，让歌迷十分好奇。Heize在介绍歌曲时，画面上方也出现了歌曲在专辑曲目表中的位置。

一同公开的专辑宣传海报中，Heize草木灰色的长发上装饰了颜色淡雅的花草、眼部红色的烟熏眼影、修身黑色上衣、长绒羽毛等，再加上充满深意的眼神，展现了她独有的感性魅力。

此次新专辑将是Heize时隔11个月再推新作，这也是她加入Psy创立的娱乐公司P NATION后发行的首张专辑。新专辑《HAPPEN》将于20日正式发行。