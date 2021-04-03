让内容完美呈现——韩国“I-ON Communications”公司

ⓒ I-ON Communications Co., Ltd.

韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“I-ON Communications”公司，这是一家企业级非结构化数据管理和数字营销软件解决方案开发商。让我们与公司首席执行官吴在哲（音译：오재철）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“I-ON Communications”公司成立于1999年，我们是专注于数字解决方案的软件开发，主要关注以下三个领域：企业、能源ICT和体育技术方面。我们还是一家以出口为导向的公司，在过去20年中，向全球出口了价值约400亿韩元的软件解决方案。我们目前在全球八个不同的国家和地区开展业务，包括美国、日本、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、瑞典和韩国。我们拥有一个非常强大的国际网络，并且由于我们拥有许多全球客户，因此我们积极参与国际合作。我们还在韩国国内与大约40家公司合作，其中大多数是与IT相关的公司。我们正在努力开拓新市场。





公司的数字内容可以通过韩国“I-ON Communications”公司的CMS进行组织排列。通过使用解决方案将此类内容传输到各种媒体，可以将其用于营销和广告。公司内的各个部门还可以有效地搜索他们需要的内容，从而提高工作效率。最近，韩国“I-ON Communications”公司将其业务扩展到能源和体育等各个行业。公司过去20年一直专注于提供CMS服务，将其业务扩展到不同领域的原因是要进军全球市场。能源和体育领域是适用国际标准的两个领域。





即使在新冠疫情中，韩国“I-ON Communications”公司也取得了又一次的飞跃。随着远程办公和视频会议的增加，在线文档需求不断增长，韩国“I-ON Communications”公司提供了非接触式电子合同服务，该服务获得了市场的良好反响，并为公司增加了收入。另外，相关技术被用于在国际高尔夫比赛中提供在线问卷调查服务。为了表彰其对提升韩国在国家形象和工业发展中所做的贡献，韩国“I-ON Communications”公司在去年的“软件工业发展”奖中获得了科学和信息通信技术大臣奖。韩国“I-ON Communications”公司之所以能够开发出广泛使用的软件，主要是因为其领先的技术。





在说到韩国“I-ON Communications”公司的时候，我们不得不说一说公司的员工福利。几年前，公司首席执行官吴在哲先生因其独特的管理理念，实现员工的幸福和福祉而入选了KBS“我们疯狂的CEO”项目。例如，公司有一条规定，当员工加班时，会扣副总裁的薪水。





IT领域就像一个丛林，每天都有成千上万的公司诞生和灭亡。在那片丛林中，韩国“I-ON Communications”公司在过去20年中一直保持着韩国国内领先地位。韩国“I-ON Communications”公司一直在路上奔跑从未停歇，我们相信它将在不久的将来发展成为全球十大软件公司之一。