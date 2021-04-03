举国之力发展半导体产业

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随着美国、欧洲和中国等主要经济体都宣布了进行大规模投资的计划，全球在半导体行业中的主导地位的竞争日益加剧。韩国政府还于5月13日公布了“K半导体战略”，三星电子、SK海力士等芯片制造商计划到2030年投资超过510万亿韩元。韩国政府还誓言要向行业提供税收支持以及基础设施配套。今天节目里，我们邀请到了韩国全球经济研究所的金大镐（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊韩国芯片制造商增强竞争力的综合措施。





总而言之，该计划要求进一步扩大韩国在芯片领域的实力，并使韩国芯片制造商成为全球领导者。特别是，该计划包括多样化的支持措施，以帮助韩国芯片制造商在新冠疫情导致全球半导体供应链发生变化的情况下采取主动行动。政府和私营企业纷纷表态将多项举措并举，政府也将提供大力支持。芯片制造商计划进行510万亿韩元的投资。另一个引起广泛关注的是K-半导体环带，它计划将像板桥，平泽和仁川这样的大都市地区连接起来，形成一个“产业环带”，以在设计、制造、设备等各个领域和不同阶段培育和发展芯片产业。这样一来，可以形成一个非常有力的发展计划，以促进半导体产业的发展，通过制定战略确保在新的全球半导体供应链中的领导地位。





自新冠疫情爆发以来，随着数字化发展步伐的加快，半导体已成为全球的一个安全问题，同时成为国家竞争力的评估标准。由于价值仅仅1000韩元的半导体零部件的断供，汽车行业的未来发展就可能遇到瓶颈，有人甚至说我们虽然不是生活在一个战火弥漫的时代，但是我们生活在一个半导体战争的年代。人们还担心，由于美国、欧洲和中国等主要经济体也在争夺该行业的主导地位，韩国的半导体行业需要采取紧急措施来确保竞争力。因此，人们担心韩国的半导体生态系统是否处于健康状态，以及它是否未来具有竞争力。





韩国半导体行业是否是全球领导者取决于评价标准。如果以总销售额和行业利润额来看，韩国无疑是一个领导者。韩国通常在全球排名第一或第二。但是，在投资回报率方面，韩国远远落后。这是因为韩国过分偏重于某些特定的半导体产业。半导体大致可分为存储器和系统芯片。韩国是存储芯片领域无可争议的领导者，但不幸的是，该领域的利润不高，并且对经济极为敏感。因此，如果经济状况不佳，这个领域就举步维艰。由于韩国的半导体业务仅集中在存储芯片上，因此很难说我们是整个行业的全球领导者。“K半导体战略”突出了这一点，并承诺将半导体行业培育成一个综合性的半导体强国，不仅包括存储芯片，还包括非存储器、系统、代工厂、零部件厂、包装和其他领域。





政府的“ K半导体战略”旨在通过在韩国本土建立世界上最大的半导体供应链，使韩国成为由本地公司组成的综合半导体强国。所谓的“K-半导体环带”将板桥与器兴、华城、平泽、温阳从北向南，将龙仁向东分别与利川和清州连接起来，形成了一个“K形产业环带”，专门从事制造、材料、高科技设备、包装和半导体制造的公司将进入这一领域，而现有公司也将增加投资。为此，包括三星电子和SK海力士在内的国内半导体公司已承诺在未来十年内投资超过510万亿韩元。





重要因素之一是政府与私营企业之间的合作，三星电子，SK海力士和其他芯片制造商一直在考虑继续在国内生产，还是向国外转移，因为许多国家提出各种优惠政策吸引他们实现生产基地的搬迁。但是，即使他们搬迁了，投资510万亿韩元的承诺仍然是对韩国人民的有效承诺。通过增加投资，将创造更多的国内就业机会。同时，通过创建产业环带，中小企业将能够更轻松地开展业务，为零件制造商和其他部门建立强大的供应链网络。通过公布投资计划并提出将要提前获得投资的地区和领域，新战略有望建立一个生态系统，以进一步鼓励韩国半导体中小企业发展。





政府还决定通过提供税收减免来支持私人投资。例如，政府建立了“核心战略”计划，为半导体研发提供高达40-50％的税收减免，为半导体设施投资提供10-20％的税收减免。这与大公司在半导体设施投资中现有的3％的税收减免形成鲜明对比。财政支持也将进一步扩大。政府新成立了一个总额超过1万亿韩元的“半导体设施投资专项基金”，以优惠的利率支持基础设施投资。此外，新的政府战略还包括培养人才计划，这是半导体行业一直非常需要的。





拥有半导体行业顶尖人才也是决定行业成败的重要因素。韩国有许多在半导体行业非常有才华的人才，但是他们并没有分布在整个行业中。换句话说，我们有许多世界级的人才，但是我们需要在行业的各个部门扩大这些人才所涉及的领域。人才短缺的原因可能是因为韩国比美国、中国或欧洲等其他主要经济体的体量要小，而且由于结构因素，很少有机构提供与半导体相关的专门培训或教育。这就是为什么公司一直反复要求政府帮助培养人才，而政府最终也做出了回应。政府宣布了培养计划，将在大学中开展产学研合作，在未来十年中培养36000名优秀人才，这将减轻半导体行业长期以来的人力短缺问题，为该行业的巨大发展带来了希望。





此外，政府计划提供半导体基础设施的支持。为了向半导体制造设施提供必需的生产用水，政府将确保龙仁和平泽的半导体工厂的供水期限为10年，而政府和韩国电力公司将共同负担最多50%的与半导体有关的基础设施。如果一切按计划进行，政府预计每年的半导体出口额将增加到2000亿美元，是十年内出口数据的两倍，同时增加27万个工作岗位。此外，该计划还将帮助韩国引领全球半导体供应链。韩国国内行业对新措施表示欢迎，并表示希望政府继续提供支持。





最重要的因素是保持相关政策的一致性。不仅是文在寅政府承诺将半导体产业培育为韩国的主要产业。虽然前几任政府也发布了许多相关政策，但在政权交替时期，这些政策都没有得到彻底执行。这就是为什么人们对现任政府还剩不到一年任期究竟能否保持强劲发展势头感到担忧的原因。通过与在野党和全国各个行业进行讨论，全面推动半导体发展的立法可能是保持持续发展势头的更有效方法。





半导体现在与国家稳定直接相关。新的“K半导体战略”是一项特殊的对策，在全球日益激烈的竞争中，长期以来一直是韩国主导产业的半导体产业越来越感到危机感。我们希望政府和私营企业通过密切合作，最终执行全面计划，帮助韩国半导体产业再创辉煌，从而提升韩国作为世界领先半导体强国的地位。