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职业：演员

出生日期：1994年9月17日

出生地：首尔

身高：187cm

学历：檀国大学公演电影学

出道：音乐剧《小伙的蔬菜店》（2013）





罗仁宇9岁至12岁时曾在加拿大留学，当时他看了韩剧《对不起我爱你》之后，便有了成为演员的想法，希望通过表演为人们带去感动。初中三年级时，罗仁宇被推荐参加JYP娱乐选秀，最终顺利成为了表演练习生，期间他也学习了演唱和吉他弹奏，且吉他实力十分优秀。他从小便有一个观念，认为凡事只要“听话照做，就一定行”，但练习生的岁月让他渐渐懂得这个观念是错的，于是果断选择离开演艺公司，再次进入学校学习。

在经过调整后，19岁的罗仁宇得到了参演音乐剧的机会，他也以此正式踏入娱乐圈。两年后，他在大热电影《二十》中饰演2PM李俊昊的弟弟，当时他还提及自己曾是JYP的练习生，因此也得到了李俊昊很多表演方面的帮助。

近些年，罗仁宇凭借温文尔雅的帅气外形条件，颇受古装剧导演的青睐，因此参演了《哲人皇后》、《月升之江》等电视剧，并获得了观众好评。





主要代表作：

·电视剧：

《月升之江》（2021）

《哲仁皇后》（2020）

《双甲路边摊》（2020）

《延南洞家庭》（2019）

《只走花路吧》（2019）

《夏天啊，拜托了》（2019）

《就算敏感点也无妨》（2018）

《黄金口袋》（2016）

《妈妈》（2015）