美国拜登政府提议北韩进行接触后北韩迄今作出的反应及其意义

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美国拜登政府成立后，不断向北韩伸出橄榄枝，今年2月也通过多条渠道试图与北韩进行接触，但是北韩没有作出正式回应。





在此情况下，北韩外务省第一副相崔善姬3月18日发表谈话称，只要美国不取消针对北韩的敌对政策，北韩就不会与美国进行任何形式的接触与对话，且今后将对美国试图进行接触的提议置之不理。





当时，拜登政府正在研讨对北韩政策。因此，北韩为使拜登政府作出有利于自身的决策而发出强硬信息。此外，待拜登政府完成对北韩政策评估后，北韩将视其内容制定针对性方案，以在重启的美北对话中占据有利位置。





4月30日，拜登政府宣布已完成对北韩政策评估，并公布对北韩政策纲要。拜登政府将以韩半岛无核化为目标，通过外交渠道以灵活、循序渐进、实用的方式解决问题，并强调该政策与过去特朗普政府的“一揽子解决”方式和奥巴马政府的“战略忍耐”政策有所差异。





当时，北韩对拜登政府的对北韩政策没有作出正式反应，但是对美国总统和国务院发言人的讲话内容发起了猛烈抨击。





北韩外务省美国局局长权正根就美国总统拜登在国会演说中的对北韩发言指出，拜登称要对北韩采取“果断遏制”的措施，反映了美国对北韩敌对政策依然如故，并发出警告说，如果美国依旧从冷战思维出发，通过陈旧落后的政策来操纵北韩和美国的关系，不久的将来就会面临不可收拾的危机。北韩外务省发言人则对美国国务院发言人涉及人权问题的讲话发起抨击，称这是对北韩国家主权问题的公然侵害和严重的政治挑衅。





北韩此举可说是具有在今后重启的美北对话中将这些问题排除在议题之外的意图。由于北韩没有直接抨击拜登政府的对北韩政策，且由级别较低的官员发表上述声明，这意味着金正恩委员长具有重启对话的意志。





在此情况下，美国拜登政府最近为向北韩传递其对北韩政策研讨结果，提议北韩进行接触。对此，北韩作出“已接到美方提议”的反应。过去，北韩对拜登政府的提议都未予以回应或一口回绝，但是此次出现了有意义的变化。





此前，北韩拒绝拜登政府的对话提议，但是此次并未拒绝。尽管如此，北韩不会立即与美国重启协商。以目前的情况来看，北韩可能在严密分析拜登政府的对北韩政策并制定应对方案后再与美国举行对话。因此，对美国的对话提议尚未作出具体反应。





据韩国报勋教育研究院发布的一项研究报告，北韩劳动党机关报《劳动新闻》从举行第一次美北首脑会谈之际开始在文章的标题不用“美帝”二字，现在也是如此。





由于2018年6月12日举行的美北首脑会谈有望成为改善双边关系的重要契机，因此北韩媒体从那个时候开始不用“美帝”二字。1949年到2018年上半年，《劳动新闻》在文章的标题中年均使用377次“美帝”，但是2018年6月以后到现在一次也没用。这意味着北韩仍有意改善美北关系，并通过对话获得经济援助，走上正常国家的道路。





拜登政府成立后，北韩国务委员会委员长金正恩专注于内部治理，没有对外释放信息。今年以来，金正恩委员长共出席42次公开活动，同比增加约2.5倍，且大多是政治、经济相关的活动。





拜登政府将采取不同于特朗普政府的对北韩接近法。也就是说，通过自下而上、经调整的务实方式，到最终阶段才有可能举行双边首脑会谈。因此，现在不是金正恩委员长直接出面的时候。





正因为如此，金正恩委员长克制发出对外信息，且今后与美国展开务实协商的过程中，很可能由其胞妹、北韩劳动党副部长金与正和外务省第一副相崔善姬扮黑脸，直到签署协议时才有可能露面。





目前，北韩在加速进行金正恩偶像化工作。在此情况下，金正恩委员长没必要对有可能破坏其偶像形象的美北务实协商的细节问题作出敏感反应。





5月15日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，北韩的国际地位得到提升，并强调与尊重自主权的国家团结合作。那么，北韩为何在即将举行韩美首脑会谈之际强调其国际地位得到提升了呢？





这表示北韩已成为拥有核武器的国家，美国也不敢随便对待北韩，且北韩在同等的地位上与美国展开外交协商，甚至与美国举行过双边首脑会谈。今后将在其延长线上，北韩与美国的关系会得到改善，并堂堂正正地要求美国提供援助，绝不会乞求美国提供援助。





也就是说，北韩将以盟邦的支持作为后盾，以其拥有的核武器作为筹码，在今后重启的美北协商中占据优势地位，积极争取最大规模的经济援助。由此看来，北韩会在不久的将来与美国举行对话。





本月初，北韩使用强硬措辞对韩美两国发起抨击，提升韩半岛紧张局势后，迄今尚未发起追加抨击，且对拜登政府进行接触的提议表示“接到”后，没作出什么反应。因此，北韩有可能在21日公布韩美首脑会谈结果后再采取下一步行动。





本次韩美首脑会谈有可能为重启对话和举行美北首脑会谈铺平道路。因为美国总统拜登强调将通过外交渠道解决问题，并同意使用“韩半岛无核化”一词，且拜登政府不断向北韩伸出橄榄枝，表现出重启美北对话的意志。因此，在本次韩美首脑会谈中，有可能就如何重启美北对话进行讨论。





以目前的情况来看，短期内将难以举行美北首脑会谈，但是北韩有可能同意重启美北对话，且美北双方在进行务实协商的过程中必定会展开激烈的拉锯战。因此，为达成协议可能需要很长的时间。





目前，拜登政府试图以“务实方式”寻求与北韩展开外交，并多次向北韩伸出橄榄枝，但是北韩尚未作出正面回应。因此，为重启美北对话向北韩抛出新诱饵的本次韩美首脑会谈，将成为左右韩半岛局势的重要分水岭。