北韩如何进行垃圾回收

ⓒ Getty Images Bank

全球环境问题日益严重，世界各国为处理堆积如山的垃圾深感懊恼。因此，韩国中央政府和各地方政府为减少垃圾排放而展开多样的活动。那么，北韩的情况如何呢？





韩国的垃圾排放量多得惊人，但是北韩的垃圾排放量没有韩国那么多。在北韩，垃圾也称为秽物。因此，垃圾处理也叫秽物处理。北韩的工业垃圾和生活垃圾排放量都比韩国少。





一般来说，北韩不像韩国这样使用煤气，大多数地方居民使用煤炭，咸镜北道居民大都将块状的褐煤作为燃料使用。因此，燃煤排出的大量煤渣也包含在北韩垃圾内。





韩国从20世纪90年代初期开始实施垃圾分类回收处理制度，并于1995年正式实施垃圾按量收费制度。





20-30年后的今天，对垃圾分类回收的国民意识业已成熟，且对此方法积累了丰富经验。因此，排放状态非常干净。那么，北韩居民怎样排放垃圾呢？





在生活垃圾分类回收及再生利用方面，北韩在各地区和人民班设立共同垃圾场加以处理。人民班作为北韩管控居民的下游组织，一个人民班由20-30户组成，大约10个人民班利用同一处共同垃圾场。也就是说，大约300户人家利用同一处共同垃圾场，货车使用费和油费等垃圾搬运费及处理费首先由人民班支付，然后按户平均分摊。





由此可知，北韩跟韩国一样由各家庭支付生活垃圾处理费，但是并非按各家庭排放多寡来计费，而是利用同一处共同垃圾场的家庭平均分摊垃圾处理费用。





在新冠疫情新常态下，无接触消费呈爆发式增长，无接触配送也随之迅猛增加。因此，塑料容器、包装纸箱等不断增加的包装垃圾也成为恼人的问题。那么，北韩是否也产生大量的包装垃圾呢？





北韩也产生一次性包装垃圾，但是种类没有韩国那么多样。韩国在需要冷藏或冷冻的外卖食品包装箱里还放些冰袋，但是北韩并非如此，且不太使用一次性容器。有些北韩居民在点外卖的时候把家里的碗盘带到餐馆去，有些餐馆则回收外卖碗盘。因此，北韩的包装垃圾不像韩国那么多。





再拿鸡蛋来说，北韩的大城市用塑料包装鸡蛋，但是地方用稻草把鸡蛋裹起来卖。特别值得一提的是，除一次性包装用品外，北韩还使用布包和天然材料制成的包装用品。





北韩因长时间遭受国际社会高强度制裁，企业生产所需的原辅材料严重短缺，去年年初为防止新冠病毒流入而封锁边境后，原辅材料短缺现象变得更加严重。因此，北韩宣称通过自力更生正面突破这一难关，并在去年4月举行的最高人民会议上通过了《再生资源化法》。





再生资源化是指将废弃物作为资源回收再利用。北韩对中国的贸易依存度达95%以上，但是去年年初北韩为防止新冠病毒流入北韩境内而封锁边界后，未能从中国进口企业生产所需的原辅材料。因此，北韩将目光转向可回收物，为利用废铁、废纸、废塑料、废玻璃、废铜，乃至鞋底等适宜回收利用和资源化利用的生活废弃物生产所需产品而制定《再生资源化法》，并在轻工业省新设再生资源化局，树立国家再生资源化工作制度和秩序，助推国民经济可持续发展和生态环境保护。与此同时，北韩在平壤积极推进城市污泥资源化事业。





北韩施行《再生资源化法》后，需要大量的可回收物作为原料使用，但是可回收物的排放量不如预期，因此北韩居民必须筹集一定量的可回收物提交给有关当局。





因为每家每户和职场、学校都要义务性地完成赋予他们的任务，即必须向有关当局提交一定量的可回收物，如果数量或重量不足，就要到街上去捡，但是能捡到的并不很多。因此，最近衍生出代为解决这种课题的新行业。举例来说，如果空瓶子数量不够，就付点钱请他们代为解决。此外，北韩在全国各地经营可回收物收购商店，收购废铁、废铜、废塑料、废玻璃等可回收物，并施行以可回收物兑换生活用品的政策等，积极推展再生资源化事业。





与此同时，北韩在国家科学院环境研究所、金日成综合大学化学系、金策工业综合大学热工程系和轻工业省等地积极开发废弃物新加工处理技术，最近在各单位新设科技普及所，致力于开发再生利用技术，且北韩媒体为激励宣传再生资源化法，接连介绍适用新技术方案的再生资源化成功事例。





北韩利用工业废油生产涂料；利用布头制造帽子；利用从蚕茧抽出蚕丝的工艺中产生的废水制造蛋白质。也就是说，北韩将废弃物加工成新的产品。此外，还用废牙膏管制造再生树脂管；用机械厂的副产物制造步道砖或作为化肥材料使用。但是北韩以废弃物为原料生产的产品种类有限，而且有些原辅材料必须从国外进口。因此，再生资源化事业对北韩经济起到的正面影响并不可观。





目前，北韩并非在环保层面，而是在经济和产业层面展开再生资源化事业，且通过再生资源化事业无法根本性地解决原材料短缺问题。因此，今后必须制定行之有效的原辅材料筹措方案。