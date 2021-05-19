管道 (파이프라인)

导演：庾河

编剧：庾河、金京灿

主演：徐仁国、李洙赫、音文硕、太恒浩、刘胜木、裴侑蓝、裴多彬、徐东元

类型：犯罪、喜剧

片长：108分钟

上映日期：2021年5月26日（韩国）

其他片名：管线、Pipeline





剧情概要：

Pindol（徐仁国饰）是一名盗油高手，尤其擅长在输油管打孔，参与过多起盗油大案。富二代建宇（李洙赫饰）策划了一起价值千亿韩元的盗油计划，找到了Pindol，同时还有一队各自身怀绝技的高手合作：专业焊接工焊鸟（音文硕饰）、对地底情况了如指掌的罗科长（刘胜木饰）、人肉挖掘机大锹（太恒浩饰），以及监事全局、通风报信的Counter（裴多彬饰）。然而，这些人虽有共同目标，但各自心中却有属于自己的如意算盘，这场惊天大盗也慢慢向着不可控的方向发展。





幕后花絮：

《管道》是一部典型的商业大片，对于“身怀绝技的多人组团行动”的桥段，观众虽已多见，但却也乐此不疲，预售趋势大好。该片也是曾执导《卑劣的街头》《霜花店》等著名电影的导演庾河的久违之作。此外，这也是徐仁国继8年前的《No Breathing》之后再次挑战大银幕作品，且是紧张刺激的动作电影，因此也颇受观众期待。