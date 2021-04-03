韩政府考虑下学期全面恢复线下教育

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韩国加快推动各级学校恢复正常教育。继韩国国务总理金富谦、副总理兼教育部长官俞银惠先后表示将推动从下学期起全面恢复线下教育后，政府于近日召开了学校防疫有关专家咨询会议，着手具体的准备工作。





教育部17日召开学校防疫有关专家咨询会议，就全面恢复线下教育所需的学校防疫完善方向与专家进行讨论。俞银惠在会议上表示，线下授课和授课正常化是教育恢复对策的核心，将以下学期全面恢复线下教育为目标开展准备工作。





俞银惠强调，尽管上月新冠疫情再次流行，但学校相对安全。数据显示，最近3周内，包括幼儿园、小学、初中和高中在内，每10万名在校学生中有18.9名确诊，低于全体人口每10万名中25.1名确诊的比例。俞银惠同时指出，全面恢复线下教育也不应过于急切，必须满足包括严格的学校防疫在内的多项前提。





与教育部不同的是，韩国防疫部门对此持谨慎态度，表示需对疫情作进一步观察。





中央防疫对策本部本部长郑银敬17日在例行记者会上表示，有必要综合考虑新增确诊病例规模及趋势、校内传播及流行情况等因素作出判断。郑银敬还指出，目前在社区发生的流行情况有可能通过补习班、学校扩大，有必要对总体社区感染进行控制。这一发言被认为对下学期全面恢复线下教育的方针持怀疑态度。





此外，教师和学生的疫苗接种问题也十分复杂。目前防疫部门和教育部正就为教师接种进行协商，但若要为学生接种，不仅需变更接种许可范围，还需就是否将接种对象人群扩大至青少年与专家进行讨论。





随着学校连续2年未能展开正常线下教育，学生学习进度的落后和疲劳感日渐严重。





据教育部的数据，在主要国家中，新加坡、英国和中国已全面恢复线下教育；韩国的线下授课比例为73%，德国约为70%，美国、日本等国家则根据学校有所不同。目前韩国学生上下学、课后活动、校外活动等规律性周期已被打破，公共教育实际上已经陷入停滞状态。





教育部计划根据专家咨询结果，与各市、道教育厅，防疫部门等进行协商，制定安全的全面恢复线下授课准备方案。