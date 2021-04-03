韩制造业逐步走出疫情阴影

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韩国制造业正逐步恢复活力，工业用电量持续增长、国家工业园区开工率创下4年来的新高。有分析乐观指出，制造业正在摆脱新冠疫情的阴影，不过也有谨慎意见认为，还需继续观察2-3个月。





制造业复苏的迹象可根据国家工业园区开工率、用电量和粗钢产量来判断。此外企业体感景气指数、统计厅发布的全产业活动动向等指标也显示出最近韩国工业摆脱疫情影响、逐步复苏的迹象。





韩国电力19日发布的电力统计月报显示，今年3月用电量为4.3074亿瓦时（GWh），同比增长0.5%。这是单月用电量自去年11月以来连续5个月增长。





工业用电占据总体用电量的过半，是总体用电量增长的主要推动力。除今年2月外，工业用电量自去年12月至今年3月均出现增长。受出口向好和经济复苏的推动，主要企业的生产活动日趋活跃、用电量上升。以今年3月为准，出口额同比增长16.6%；同月半导体、石油化学、汽车等主要行业的用电量增长4.7%-9.5%不等。





3月国家工业园区的开工率达到82.1%，是2017年3月以来的最高水平；所有园区的开工率均较2月上升约10%。国家工业园区同月的生产额为44.1747万亿韩元，环比增长14.5%；就业人员也增长0.7%至97.5万人。





粗钢产量也持续增长并创下2年来的新高。据韩国钢铁协会的统计，3月粗钢产量为606.2万吨，同比增长4.8%，为2019年5月以来的最大值。





不过不确定因素仍然存在。首先小微企业仍然未能从疫情的打击中恢复。数据显示，300人以上规模企业的开工率为87.9%，但50人以下规模企业仅为69.4%。从行业来看，汽车行业的不确定性最高。受车用半导体供给不足的影响，3月汽车产量同比减少9.5%，时隔2个月转为下滑趋势。