韩5•18光州民主化运动41周年纪念仪式举行

ⓒYONHAP News

韩国5•18民主化运动41周年纪念仪式于18日上午10时在国立5•18民主墓地举行，仪式主题为“我们的五月”。受新冠疫情影响，当天纪念仪式限制出席人数，仅包括遗属在内的五月团体有关人士、国务总理金富谦、朝野各政党党首等99人出席。





纪念仪式包括默哀、献花、介绍民主化运动中牺牲的烈士和普通人等环节。国务总理金富谦在致辞中表示，“41年前国家权力屠杀了国民，在光州发生的事件确凿无疑”，作为大韩民国的国务总理“向国民低头谢罪”。金富谦还表示，还有很多真相有待揭开，在五月光州的真相得到全面查清之前，大韩民国绝不会放弃。





韩国总统文在寅当天在社交媒体上发帖表示，“我们在今天的缅甸看到了昨天的光州。希望五月光州和尤尔根∙辛兹彼得的记者精神能成为缅甸的希望之光”。





文在寅表示，象征着民主、人权与和平的五月不只停留在昨天的光州，而是向着明天、向着世界一步一步坚定前行。目前5•18民主化运动的真相调查和名誉恢复正在进行，文在寅的这一发言强调了民主化运动对韩国社会的意义。





文在寅还提到了5•18民主化运动真相调查委员会去年进行的调查活动、戒严部队成员向幸存者道歉并作证词等情况。





文在寅指出，“光州实现的民主主义价值将成为与全球公民分享的礼物”。文在寅就任后每两年出席一次光州民主化运动纪念仪式。





光州民主化运动发生于1980年的光州，大批市民为争取民主主义奋起反抗，并付出了生命的代价。上世纪70年代，时任总统朴正熙通过“十月维新”政变建立起终身独裁体制。1979年10月26日，朴正熙被刺杀，引发了韩国民众对民主化的期待，“首尔之春”运动爆发。





然而1980年5月17日，军方将紧急戒严令范围扩大至全国，强行中止了所有政治活动并逮捕了当时的在野党领导人、日后成为总统的金大中等影响力较大的政治家。此外，军方还在全韩国各大学和城市的主要据点投入部队，镇压市民和学生的示威活动。





在这种情况下，示威大学生与部队在光州发生冲突，光州民主化运动也由此爆发。随后军方在光州展开了相当于军事攻击的过度镇压，市民们武装起来进行反抗，流血悲剧由此发生。完全孤立的光州陷入了与内战相似的情况，10天后军队展开镇压作战，流血事态由此告终。不过光州精神一直延续至1987年的“六月抗争”，也为今天大韩民国民主主义的繁荣奠定了基础。