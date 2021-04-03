导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：于植盛（汉城华侨中学校长）





韩中院校之间的合作办学已经有很长时间的历史了，特别是1992年韩中两国建交之后，两国之间的这种交流更加活跃。悉闻汉城华侨中学和中国北京的院校之间建立了姐妹关系，本期节目有请校长于植盛为我们介绍一下相关情况。









南：于校长，您好！请你和我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

于：大家好，我是汉城华侨中学校长于植盛。我本人也是华侨第二代人，我在韩国出生长大，我的父辈是来自中国山东荣成，因此我的祖籍就是那里。我毕业于韩国的延世大学数学教育系，从事学校教育有40多年了。









南：悉闻汉城华侨中学近来与中国著名高校建立友好关系，打算合作办学。能介绍一下相关情况吗？

于：我们学校跟北京美术学院预科班达成了协议，我们送学生去中国读书，毕业之后也可以升入中国的高校；相反，他们也会送学生来到韩国在我们学校读书，毕业之后可以在韩国高校就读，也可以回到中国或者去其它国家的大学去就学。

南：那么去中国留学对韩国学生的未来有哪些好处呢？

于：很多韩国的学生很想去中国留学，因为这些年中国的崛起给他们带来了很多发展机会，有对方学校对接，韩国学生去读书就会能够受到很好的管理，便于将来升学。这些韩国学生如果学好了中文，将来回到韩国上大学也会很具优势，容易考上名门高校。

南：中国学生来读书又有哪些好处呢？能谈谈你们学校的优势吗？

于：中国的学生在我们学校读书，可以掌握三种语言，中文、韩语、英语，实际上我们学校现在就有很多中国学生。去年高考，我们学校一共50名左右的毕业生中，有8名考上了韩国延世大学等著名高校，这个比例高于普通的韩国高中。另外一点，韩国是亚洲足球强国，来韩国读书的过程中，学生还可以获得足球方面的培养，比如考取足球教练和裁判的资格证，这样回到中国也会很有利于今后的发展。









南：说起美术和足球，一些国家有轻视艺术体育教育的倾向，你觉得韩国对这些方面的教育是不是很重视呢？

于：这些年，很多青少年都把做体育和艺术人作为未来梦想，现在的韩国家长也非常开放，他们大部分都很支持孩子的梦想。因为韩国社会已经形成了一种共识，就是“一个真正发达的国家，经济、文化和艺术体育都要高度发展”，只有钱而没有艺术和体育水准的国家，是没有办法吸引别人。因此韩国把艺术和体育行业和经济产业结合得很好，如果你哪方面做得好，不会让你“饿肚子”，反而更容易有成就，国家和社会对艺术和体育的关注度和支援程度都很高。

南：华侨学校今后在与海外学校合作办学方面有什么目标和打算？

于：我们很希望和更多的学校达成合作，欢迎大家来读书，也希望能把我们的学生送到更多的学校去读书，欢迎各地学校跟我们合作。（图片来自嘉宾）