改善孩子挑食习惯的妙招

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要想让孩子不偏食、不挑食,首先在家里要形成一个好的饮食氛围。做到这一点,需要父母也具有良好的饮食习惯和正确的饮食观念,才能更好地在家中营造出宽松的饮食环境。

1、给食物一个公平的地位。父母应当公平地对待每样食物,不要说什么食物高级,什么食物低级,也不要说什么好吃,什么难吃,这样容易给孩子造成一种心理暗示。即使感觉某道菜不好吃,也最好说是这次的烹调方法不好,而不是直接贬低食物本身的口感。

2、让孩子参与食物的制作。让孩子增加对食物的认识,他们就容易对食物产生认同。比如,可以带孩子去郊区,看看菜地里的菜是怎么长出来的,年龄稍大一点的孩子,可以教他做凉拌菜,甚至让他们自己动手种菜苗、发豆芽等,也是一种好的饮食教育。

3、心平气和地对待孩子的挑食行为。如果孩子不吃某些食物,既不要过分批评,让孩子产生抵触情绪,也不要纵容肯定,强化孩子的挑食行为。应当继续把这种食物呈上餐桌,吃饭时与孩子聊天,觉得这个菜哪里没做好,然后承诺孩子,下次会做得好一些。

4、改进家庭烹调方法。很多食物被拒绝,可能只是烹调方法不当。父母不妨学习下烹调方法,同一种食物,换个方式来做,比如把食物做得好看些,然后用卡通漂亮的餐具盛放,孩子通常不会很快就拒绝。

最后再给各位家长朋友一个小贴士:在外面吃饭时,不要时刻提醒别人孩子不吃某种食物,或者特别爱吃某种食物,这样可能会导致孩子的挑食习惯更加严重。





（文中窍门来自张*秋听友）