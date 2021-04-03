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“韩牛”指在韩半岛自古以来饲养的牛品种，如今已成为像日本和牛一样的地区品牌。据古籍记载，韩国从三国时代之前起就饲养牛，《朝鲜王朝实录》记载，当时有黑褐色、褐色、黑色条纹的牛，在君王的生辰到来时，济州岛还会上贡黑牛，可见当时韩牛品种较多。如今，按照地区、牛的大小与毛色略有差异，但还是以褐色的黄牛为主，近年来还致力于复原数量稀少的漆纹牛（黑褐色）。韩牛的名产地有江原道横城、洪川、庆尚道安东以及京畿道安城。





韩牛在韩国饮食文化中占据着举足轻重的的地位，尽管价格比进口牛肉贵很多，像里脊肉、牛柳等部位的价格，每100克超过1万韩元，比进口肉贵10倍以上，但比起进口肉，韩牛肉质鲜嫩、软滑多汁，口感极佳，美味营养而更受国人的欢迎。据了解，英国等欧洲国家将牛的部位分为35个，韩国则细分为120个，其中韩国人爱吃的部位是牛里脊、牛柳、牛腩、牛腱、脖肉、臀肉、肩肉、前胸肉等，其中最贵的是牛里脊，每公斤从8万-12万韩元不等，餐厅的价位更高一些。





韩牛价格昂贵主要是因为饲养面积小，饲养成本高，加之流通结构复杂，所以很多人逢年过节时才吃韩牛，或作为节日礼品送给亲友或长辈来表达心意。





以2020年为基准，全韩国共有9万多家农场饲养韩牛，农场数量虽比2005年减少40%，但韩牛饲养数量却逐年增加，共有322.3万头，比2019年增加4.7%。





韩牛也有等级之分，主要根据肉质与肉量来评级。肉质评级根据雪花纹的多少、颜色等划分成5个等级，1++是最上等的，还有1+、1、2、3等。肉量评级则根据脂肪含量的肉量指数分为A、B、C三个等级，其中A属于最上等。1++相当于日本和牛的A5等级，1++A是最高档的韩牛，可数量极少。