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泰民发行全新SOLO专辑回归 横扫全球音乐榜单

#歌坛动态 l 2021-05-23

韩流冲击波

ⓒ SM Entertainment

SHINee成员泰民18日发行第三张个人EP《Advice》回归。专辑同名主打歌《Advice》的MV也随专辑音源在YouTube等平台一同上线。

主打歌《Advice》是一首Trap节奏和优美的钢琴旋律相融合的R&B歌曲。歌词为打破固有观念相关的内容。泰民以十分犀利的演唱和Rap，使得整首歌曲独具其个人魅力。

除主打歌外，新专辑还收录了另外四首歌曲，分别为少女时代太妍参与合唱的《If I could tell you》、轻快舞曲《Light》、充满性感氛围的《Strings》以及第三张正规专辑序曲《2 KIDS》的延展作品《SAD KIDS》。

泰民新专辑发行后，即刻在全球引发热烈反响。新专辑在法国、阿根廷、日本等全球41个iTunes Top专辑榜中夺冠，并在中国QQ音乐数字专辑销量榜以及日本LINE音乐歌曲榜中排名第一。此外，还成为国内HANTEO、SYNNARA唱片等专辑销售平台成为日销量冠军，主打歌《Advice》也登顶VIBE及Genie音乐实时音源榜，显示出泰民强大的人气。

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