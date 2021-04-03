ITZY以《Sorry Not Sorry》继续活动 《In the morning》MV将破一亿点击

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ITZY新专辑《GUESS WHO》收录歌曲《Sorry Not Sorry》将接续《In the morning》，成为ITZY后续活动歌曲。

20日起，ITZY率先在《M Countdown》节目中为歌迷献上《Sorry Not Sorry》的打歌首秀，随后也陆续登陆KBS《音乐银行》等国内打歌节目，展开又一轮打歌活动。

《Sorry Not Sorry》是又一首能够明确表达ITZY世界观及魅力的歌曲，歌词传递出“想着更高一层迈进，让人们为之狂热，进而为展现更多而准备”的信息。ITZY也曾在在新专辑发行当天举行的Showcase中为歌迷现场演唱了《Sorry Not Sorry》，华丽的舞蹈及强烈的Girl Crush魅力获得了瞩目。歌曲MV在YouTube韩国人气MV TOP100榜单中最高排名第四位。

此外，《In the morning》MV的YouTube播放量截至本月20日已达到9469万，即将突破一亿。

ITZY新专辑《GUESS WHO》还将于28日发行限量版，专辑预售已于17日开启。