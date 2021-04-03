TWICE播放量超一亿MV共17支 全球女团之最





TWICE成为YouTube中拥有最多播放量超一亿次MV的女团，成为女团之最。

TWICE于2019年7月发行的日本单曲《Breakthrough》的MV，本月15日上午10点48分许点击量突破一亿次，TWICE的亿级MV共达到17支。由此，TWICE超越拥有16支亿级MV的英国三人组女团Little Mix，创下新纪录。

这17支MV包括从出道歌曲《Like OOH-AHH（优雅地）》到上一张专辑主打歌《I Can’t Stop Me》共14首活动歌曲，以及三首日文歌曲MV。如此成就再次显示出TWICE在全球的超高人气。

最新突破一亿次的MV歌曲《Breakthrough》是一首舞蹈风格强烈，展现TWICE高冷魅力的歌曲，该单曲专辑在日本发行一个月后，专辑销量已超过25万张，获得当地唱片协会“铂金唱片”的认证。由于《Breakthrough》人气颇高，因此特别录制了的韩文版，收录于TWICE 2019年9月发行的EP《Feel Special》中。

TWICE本月12日在日本发行了第八张单曲专辑《Kura Kura》，成为当地热门歌曲，同时，还将于7月28日发行第三张正规日文专辑《Perfect World》，专辑同名主打歌是一首快节奏的舞曲，讲述的是在风云变幻之中坚定不动摇的内容。

此外，TWICE将于6月11日发行国内新专辑《Taste of Love》，并提前两天公开主打歌和MV。新专辑已于本月10日开启预售。