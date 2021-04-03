MONSTA X确定于6月1日回归 预告海报公开

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男团MONSTA X将于6月1日发行全新EP《One Of A Kind》回归，新专辑发行前的宣传活动已经开启。

在公开的新专辑概念宣传照中，所有成员均为黑发+正装形象，十分干练。背景则是华丽的派对氛围，增添了高级感。各成员的独照则强调面部特写，成员们坚定、深情的眼神是最大看点。除此之外，Shownu（孙轩宇）与李玟赫、基显（刘奇贤）与李周宪、蔡亨源与I.M（任昌均）分为三组，也拍摄了各具魅力的Unit宣传照。

首轮宣传照片的发布，已经让充满期待的歌迷惊喜不已。本月25日前，MONSTA X还将陆续公开几组不同风格的宣传海报。

即将发行的新EP是MONSTA X继第三张正规专辑《Fatal Love》之后时隔七个月推出的新作。MONSTA X出道以来参与了每一张专辑收录歌曲的词曲创作，即将发行的新专辑也不例外，尤其是李周宪参与了新专辑主打歌《GAMBLER》的创作，这是他出道以来的第一次，因此备受歌迷期待。

MONSTA X第九张EP《One Of A Kind》收录音源将于6月1日傍晚6时（韩国时间）全网发行。