GFRIEND突然宣布解散 成员书写亲笔信吐露心情

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出道已有六年的人气女团GFRIEND日前突然宣布解散，成为大众关注焦点。

GFRIEND经纪公司日前发表公开立场称：“本公司与GFRIEND各成员的专属合约将于5月22日到期。在经过深思熟虑之后达成一致想法，决定祝福各自今后的道路。并向长久以来与公司同行的GFRIEND表达衷心的感谢。”

GFRIEND解散的消息十分突然，就在宣布解散前的几个小时，还公开了GFRIEND的各种内容物，成员也通过线上直播与粉丝互动。因此诸多粉丝均对经纪公司表达了不解。

为此，GFRIEND各位成员也陆续公开了亲笔信，就解散一事作出解释，并向歌迷表达歉意并致谢。队长So Won（金韶情）愿说：“官方的GFRIEND虽然解散，但真正的GFRIEND并未分开，也请各位粉丝不要伤心。虽然未来的路有太多未知，但有粉丝的支持，我就会一直努力。”成员Yu Ju（崔俞娜）表示：“真心感谢这六年来一起哭、一起笑的所有人。能够为喜爱我们的粉丝唱歌跳舞，我感到非常荣幸。”

GFRIEND自2015年出道以来，便成为韩流音乐清纯风格的代表，《今天开始我们》《Rough》《你还有我》等多首作品均在发行时成为最热歌曲，2019年GFRIEND转型为熟女风格，发行了多首成熟、魅惑风格的歌曲，展现了优秀、多样的音乐表现力。