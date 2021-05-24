《闲着干嘛呢》MSG Wannabe最终海选结果出炉

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人气综艺《闲着干嘛呢》策划的美声男团MSG Wannabe的海选结果出炉。





22日晚播出的节目中，之前跻身前8名的艺人分成两组进行了竞演。最先登台表演的是由Simon Dominic、李东辉、金正民与李相二组成的“顶峰同期”，他们翻唱了Big Mama的热曲《断念》。制作人刘野好对于顶峰同期的精彩表演给予了这样的评价，他说：“4位的默契太完美，太酷了。一句话，绝了！”对于接着演唱《如果》的M.O.M（K.C.M、 池石镇、朴宰正、Wonstein），刘野好还起立鼓掌，并表示：“了不起！我可以感受到4位为了练习付出的心血，太棒了！”





有趣的是，竞演结果并没有在当天揭晓，而是过几天后，刘野好安排两组在不同的餐厅聚餐，在聚餐的尾声，服务员送来了4个信封，艺人们先后各自打开自己的看，只看艺人的表情看不准谁最终入选成员。这时，制作组给他们看一段视频，刘野好在视频中表示：“看了竞演后，我实在感到烦恼，而且还产生了混乱，不知该由谁来组建最强的美声男团，最终决定8人全体入选。因为出人意料的是8人各有自己的色彩，在一起却颇有默契，歌声也很和谐。此次虽然采取了盲选形式，但觉得可以打破偏见。总而言之，我会通过和8位合作共同打造男团MSG Wannabe。”刘野好还表示，他之前已经委托作曲家为组合创作歌曲，组合今后还有可能以小分队形式展开活动。