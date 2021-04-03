最了解黑客的“黑客”——韩国“STEALIEN”公司

ⓒ STEALIEN

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“STEALIEN”公司，这是一家网络安全解决方案供应商。让我们与公司副社长申东辉（音，신동휘）先生一道聊一聊他们公司。





公司名称“STEALIEN”是“We Steal Alien Technology”的缩写。公司创始人兼首席执行官朴灿安（音，박찬암）是一位白帽黑客，在网络安全行业非常有名。白帽黑客是指阻止恶意黑客入侵的计算机安全专家。朴灿安曾在韩国和海外的黑客竞赛中获奖，例如在上高中时他在“DEF CON”上获得了奖项，“DEF CON”是世界上最大的黑客大会之一，被称为“黑客奥林匹克”。2008年，他在韩国高中教科书中以网络安全专家的身份出现。他还被《福布斯》杂志评为“2018年亚洲30岁以下最杰出的30人之一”。该公司的大多数员工，包括副社长申东辉先生在内，以前都是白帽黑客，在各种黑客竞赛中脱颖而出。当然，黑客比其他任何人都能更好地了解黑客，韩国“STEALIEN”公司从黑客的角度提供安全咨询。





韩国“STEALIEN”公司的咨询服务试图对客户的安全网络发起网络攻击。根据结果，他们提供了适当的解决方案，例如当金融公司或公共机构要求“STEALIEN”公司提供咨询服务时，公司的白帽黑客会入侵客户的内部网络或网站，找到易受攻击的部分并提出对策。韩国“STEALIEN”公司的客户不仅包括私人公司，还包括地方政府和检察院在内的政府机构，这表明其技术已得到高度认可。公司的另一个强项是鼓励员工从事自己的研发项目并给予支持。除了公司提供的项目外，他们还可以进行自主研究，该公司会将一些单独的研究结果开发到新服务中，也就是说，允许员工进行他们感兴趣的研究，而公司可以发布高质量的安全服务，从而产生一石二鸟的效果。





韩国“STEALIEN”公司的旗舰产品包括一个名为“AppSuit Series”的移动应用程序安全解决方案和一个称为“Cyber Drill System”的网络黑客培训系统。“AppSuit”可防止黑客伪造或修改应用程序，并阻止受到黑客攻击。“AppSuit”嵌入在韩国许多金融公司，包括新韩银行和国民银行运营的移动应用程序中，同时还包括Toss和Banksalad等本地财务管理应用程序中。“Cyber Drill System”包含各种黑客攻击示例。通过在类似于真实网络攻击的环境中提供黑客攻击案例，该系统可以帮助用户进行攻击和防御培训，以便他们可以为新型的黑客攻击做准备。





随着网络安全技术变得越来越重要，韩国“STEALIEN”公司实现快速增长。公司成立第一年的销售额为5亿韩元，但是销售额在短短5年内增长了10倍。公司首席执行官朴灿安先生被中小风险企业部评选为“2020年杰出企业家”，成为有史以来最年轻的入选者。去年，公司还被科学技术信息通信部评为“潜在的高增长公司200强”。在新冠疫情期间，由于数字环境正面临更大的黑客威胁，韩国“STEALIEN”公司的下一个任务是搭建有才华的员工队伍。





由于拥有各个领域的优秀人才，韩国的信息技术已获得全世界的认可。韩国“STEALIEN”公司的每一位员工都代表着公司的核心竞争力。公司通过在市场上推出主要针对PC的安全解决方案和移动应用程序的安全解决方案，在韩国网络安全行业打下了坚实的基础。通过不懈的研发努力，韩国“STEALIEN”公司必将成为拥有精湛技术的全球市场领导者。