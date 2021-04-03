韩国大企业对美国进行大规模投资

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韩国四大商业集团的首席执行官陪同文在寅总统出访美国，当地时间5月21日与美国总统拜登举行峰会。这样的经济代表团表明，韩国公司致力于扩大在美国的投资。但人们担心此举会减少在韩国的投资和就业机会。今天，我们邀请到了韩国美中经济产业研究所所长赵容灿（音，조용찬）先生，与他共同讨论拜登政府“购买美国货”政策对韩国经济产生的影响。





据报道，三星、现代、SK和LG这４个韩国主要商业集团在美国的投资计划价值44万亿韩元，其中一半来自于三星电子。尽管劳动力成本高且生产力低下，但全球公司正在美国而不是中国积极投资于半导体、电池和汽车，其中一个非常重要的原因是他们寻求抢先应对拜登政府重建半导体和电池供应链以及实施“购买美国货”和“绿色新政”计划的努力。说到半导体，控制芯片的国家拥有全球技术至高无上的地位。如果中国生产先进的半导体并树立全球标准，美国的国防和IT行业可能至少要落后5年。这就是美国向韩国半导体制造商施压的原因，以使其加入阻断中国产业联盟价值链的行动。就韩国公司而言，如果不参加以美国为首的绿色复苏计划，就不可能生产新一代产品、占据高科技优势，韩国公司还希望扩大其在庞大的美国市场中的影响力，这就是韩国企业在美国增加投资的原因。





现代汽车是宣布其美国投资计划的４家韩国公司中的第一家。该公司计划在未来5年内投资74亿美元，主要在美国生产电动汽车。这家韩国汽车制造商有望在今年下半年扩大其在美国的生产设施，并于明年在美国生产IONIQ 5 EV电动汽车，这款电动汽车将于今年秋天开始在美国市场发布。韩国电动汽车电池制造商也正在增加他们在美国的投资。





美国的目标是到2030年将其温室气体排放量减少50％，并在2050年之前实现碳中和。而要减少二氧化碳排放量，必须迅速普及电动汽车。随着美国汽车业面临重大转折，韩国公司正在积极进军美国电动汽车市场。例如，LG能源解决方案上个月宣布了其与通用汽车在俄亥俄州成立第二家合资电动汽车电池厂的计划。除了工厂外，该公司还计划到2025年投资超过5万亿韩元在美国建立自己的电池工厂。





SK公司还决定与美国第二大汽车制造商福特成立电动汽车电池合资企业。这家韩国电池制造商在合资公司中投资总额达6万亿韩元，从中长期来看，SK公司将在美国总计投资9万亿韩元。韩国半导体产业也在美国进行更多投资。三星电子计划在美国的代工业务上投资约170亿美元。自去年下半年以来，这家科技巨头一直在研究建设新厂，预计全球业务将快速增长。此前，该公司宣布了与韩国政府的“K半导体战略”一致的投资计划。在最近的韩美峰会上，三星还推出了其在美国的投资计划。全球第二大存储芯片制造商SK海力士已决定投资10亿美元在硅谷建立大型研发中心。毫无疑问，拜登的“购买美国货”政策是韩国公司大规模在美国投资计划的主要原因。





拜登的“购买美国货”政策的关键是重建当地制造业，改善美国内部的供应链并应对气候变化，该政策呼吁将全球供应链的中心转移到美国。为应对气候变化、重振制造业，拜登政府不断扩大基础设施建设，引入环保企业，其目的是在接下来的几十年中创造高质量的就业机会。美国敦促其盟国、伙伴国以及各公司积极参与该政策，甚至美国公司也正在扩大在美国国内的投资，以摆脱对中国生产的过度依赖。第一阶段美国计划将生产基地转移到中国以外的亚洲国家以及北美和欧洲，以实现供应链的多元化。第二阶段战略将中国排除在生产基地之外。到目前为止，美国将被称为“世界工厂”的中国作为其生产基地，但美国正在寻求与其盟国合作建立自己的生产基地并加强供应链。为此，美国计划在基础设施建设上投资2万亿美元，其中包括500亿美元用于半导体生产和研究。





美国正向世界各地的公司施压，要求他们参与“购买美国货”政策，盟友也不例外。有人说，拜登政府的政策比前任特朗普政府的“美国优先”原则将施加更大的压力。总部位于台湾的台积电是全球最大的半导体代工厂，最初计划在美国建立1家工厂，但后来又改变了计划，增加到6家。在这个背景下，韩国企业也有望在美国进行更多的投资。





今年2月，拜登下令审查4种产品的全球供应链体系，包括半导体、电动汽车电池、药品和稀土元素。在6月份宣布审查结果后，一些公司可能会发现将产品出口到美国更加困难，例如美国可能对在美国境外生产的电池或半导体征收高额进口关税，并仅向在美国境内生产的电动汽车提供补贴。如果美国加强推动其“美国制造”和“购买美国货”战略，全球公司将不得不在美国建立生产基地。





也有人担心尽管韩国公司在美国大规模投资计划可能是不可避免的，但它们会削减在韩国的投资。“购买美国货”政策的根本目的是阻止中国发展成为技术强国，这也可能给韩国公司带来沉重负担，因为韩国经济严重依赖美国和中国。





拜登的政策可能会为韩国公司提供机会，但也会减少其在韩国的投资。分析表明，拜登改变特朗普贸易保护主义的经济政策将使韩国的出口增长2.2个百分点，经济增长0.4个百分点。另一方面，美国政府针对中国的强硬经济政策可能会给在中国设有加工贸易基地的韩国公司带来麻烦。中国政府可能会对在美国扩大投资的韩国公司施加有形和无形的压力。目前，这些公司制定适当的对策似乎迫在眉睫。





新冠疫情导致美国经济发展步履蹒跚，但是拜登政府正通过注射疫苗并采取强有力的政策措施，使经济迅速回到正轨。全球贸易环境的改善对于韩国来说是一个利好消息，因为韩国在很大程度上依赖于出口。韩国可能会从美国主导的经济政策中受益，但同时也面临一些风险。现在，韩国有必要提出一系列切实有效的策略，以最大程度地减少潜在的风险因素。