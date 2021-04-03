ⓒactorchungchun.com

职业：演员

出生日期：1988年12月19日

身高：170cm

学历：首尔大学美学系

出道：话剧《客人》（2012）





玉子妍学生时代一直是学霸。虽然在中学时期参加过表演社团，但那时的她还未有成为演员的想法。大学时她看了话剧《三月的雪》之后被深深感染，于是决定要走表演之路。

2012年，玉子妍参演话剧《客人》，正式出道。随后的5年间，她参演了超过10部话剧，也让自己的表演内功得以加深。2016年她有幸参演电影《密探》，与影帝宋康昊有短暂的对手戏，成为她表演生涯中最为难忘的时刻之一。

玉子妍曾在多部口碑电影中有过精彩表演，其中在《白头山》中帅气的动作戏更是让观众为她的Girl Crush魅力所折服。2020年，她在人气电视剧《驱魔面馆》中饰演“恶鬼”，狰狞的面目和很辣的打戏再次惊艳观众，成为了家喻户晓的演员。





主要代表作：

·电视剧：

《mine》（2021）

《驱魔面馆》（2020）

《异梦》（2019）

《关于我情敌的一切》（2018）

《油腻的浪漫》（2018）

《坏家伙们：恶之都市》（2017）

《我的鬼神搭档》（2017）

·电影：

《白头山》（2019）

《女警》（2019）

《人狼》（2018）

《燃烧》（2018）

《密探》（2016）