《漫话国乐》 鹭得江边 / 太平歌 / 冬柏花打令

申不出是日本殖民统治韩国时期著名的“漫谈”艺人。韩国的漫谈类似于西方的单口喜剧或中国的相声，其特点在于寓庄于谐，以讽刺笑料引人发笑。当时，申不出人气爆棚，深受众人的追捧，还拥有以自己的名字命名的表演团体。其实，一开始申不出并不是漫谈艺人，而是以话剧演员的身份出道，并兼任编剧，可是因为批评日本帝国主义而被捕，后来就干脆变身漫谈演员，从此就可以随心所欲，以诙谐讽刺的笑料批评社会。据说“不出”这个化名也意味着出生在这样的世界，还不如不出生。





有一次，申不出与著名作曲家文湖月一同去熟人家探病后，在回家的途中路过鹭粱津渡口。当时正值春意盎然的时节，河边的柳树随风飘扬，江上的船夫哼唱着《船歌》，沿途的风光美得令人叹为观止，但当时的现实生活则大相径庭，处于日本的统治与压迫下，老百姓的叹息声从未停止过，让人深感痛惜。这时两人心血来潮，就随便进了一家江边的酒吧，创作了一首歌曲。这首歌就是由申不出作词，文湖月作曲，由人气女歌手朴芙蓉演唱的京畿民谣《鹭得江边》。

京畿民谣《鹭得江边》/ 全英朗（音）、Prelude





其实当初女歌手朴芙蓉演唱的《鹭得江边》严格地说并不是民谣，而是流行歌曲。但随着获得极高的人气，成为举国上下人人都能哼唱的歌曲，最终作为民谣站稳了脚跟。





如今广为传唱的民谣中，还有一些像《鹭得江边》一样在日本殖民统治韩国时期或韩国光复以后创作的民谣，称之为“新民谣”，《太平歌》就是其中之一。





《太平歌》改编自大韩帝国军乐队横笛演奏家郑士仁创作的《太平宴》，1935年由艺妓出身的人气歌手鲜于一扇推出而一举走红。这首新民谣是一首欢快的音乐，以民谣《倡夫打令》的曲调为基础创作，独特的是在西方乐器的伴奏下，以华尔兹曲风演唱，别具一格。





据说韩国战争期间，李银珠名唱一家人到大邱避难，生活尤为艰辛。有一次，李银珠名唱难得有机会登台献艺，她就选择了《太平歌》，并且根据当时的情况，稍微改了歌词后登台演唱。大家都知道当时可怕的战争让全国人民受尽了痛苦，人们因战争失去家人而哀痛、因过着艰辛难熬的难民生活而变得悲伤。这时，李银珠名唱登台歌唱：

“心烦有什么用？发火又有什么用？恼火的事情多着呢，玩着玩着过日子吧。”





《太平歌》的歌词唱出了人们的心声，触动了在场观众的心，所以李银珠名唱的表演获得了观众的热烈欢呼，从此《太平歌》就成为李银珠名唱的重点曲目，深得人们的喜爱，并成为最具代表性的京畿民谣之一。

京畿民谣《太平歌》 / 金容宇





京畿民谣中的新民谣大多是在日本殖民统治韩国时期创作的，而南道民谣中的新民谣大都是光复以后，随着女性国剧人气高涨，为了表演女性国剧而特地创作的。





直到日本殖民统治韩国时期，以男艺人为主的唱剧团巡回全国展开活动。当时的唱剧团以男艺人为主，女艺人的角色有限，而且女艺人与男艺人一起过集体生活有诸多困难，于是光复以后，几位志同道合的女艺人走到一起成立了女性国剧团。女性国剧团与以五部盘索里为主要节目的传统的唱剧团不同，她们以多样的神话传说故事为素材创作新颖的唱剧而深受广大民众的欢迎。





以新鲜的故事为素材，当然得创作新颖的音乐。随着女性国剧人气飙升，为国剧创作的音乐也广为流传，最具代表性的有南道新民谣《冬柏花打令》。这首民谣由“脚面具”技艺传承人曹英淑名人在20几岁时作词，重点创作新民谣的牙筝演奏家韩一燮作曲，是一首耳熟能详的民谣。

《冬柏花打令》/ 金秀妍名唱等人