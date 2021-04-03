韩美首脑会谈中涉及北韩的内容及其意义

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韩国总统文在寅对此次访美评价称，这是一次最好的出访和会谈。美国总统拜登则表示，对会谈感到十分满意，且文在寅总统真诚坦率的态度给他留下了深刻的印象。那么，此次韩美首脑会谈具有何种意义呢？





本次韩美首脑会谈具有多方面的意义。首先，韩美两国将深化发展双边关系，但是韩国政府因美中对立而感到苦恼。由于美中两国都是韩国主要贸易伙伴，韩国政府必须采取均衡外交，但是在新冠疫情在全球范围扩散的情况下，韩国有必要引进美国领先的疫苗技术。问题是美中半导体供应链竞争愈演愈烈，美国试图通过韩国在其国内打造半导体供应链。尽管如此，在此次韩美首脑会谈中较多地反映了韩方立场。





特别值得一提的是，在首脑会谈结束后发布的联合声明中，双方再次确认基于南北韩、美北之间承诺的对话对实现韩半岛无核化不可或缺，且拜登总统对举行南北韩对话表示支持，并称将提供合作。韩国政府担心拜登政府会不会保持在特朗普政府时期构建的美北关系，但是在此次韩美首脑会谈中，美方表示将基于2018年《板门店宣言》和《美北新加坡联合声明》等南北韩、美北之间的承诺，为实现韩半岛无核化作出努力，因此今后将通过外交渠道谋求解决北韩核问题。





3月18日，北韩外务省第一副相崔善姬就美国试图与北韩接触一事发表谈话称，只要美国不取消针对北韩的敌对政策，北韩就不会与美国进行任何形式的接触与对话，今后将继续对其尝试接触置之不理等，要求美国取消对北韩敌对政策。5月2日，北韩外务省发言人就美国批判北韩人权状况发表谈话称，这是对金正恩国务委员长的侮辱等，进行了强烈反驳。因此，在此次韩美首脑会谈中会不会抨击北韩人权状况也引人关注。





在此次韩美首脑会谈中虽然提及了反映美方立场的北韩人权问题，但是双方只表示将为改善北韩人权状况进行合作，并商定在为最需要帮助的北韩居民提供人道主义援助方面继续进行相应努力。此外，双方还将为促成南北韩离散家属团聚提供支援。因为没有严厉批判北韩人权状况，且表示有意向北韩提供人道主义援助，因此北韩也没有作出强烈反驳。特别值得一提的是，在此次韩美首脑会谈中，美国没有表示取消对北韩敌对政策，但也没有表示要对北韩采取敌对政策，这可说是对北韩发出了需要解析其含义的多重信息。





在韩美首脑会谈结束后举行的联合新闻发布会上，拜登总统任命金成为对北韩政策特别代表。金成是南北韩都很熟悉的人物，2018年在新加坡举行美北首脑会谈时，金成同北韩外务省副相崔善姬一道拟定协议草案。因此，拜登总统将金成任命为对北韩政策特别代表表现出美国将与北韩进行对话的强烈意志。金成是北韩熟知的人物。他在促成新加坡美北首脑会谈和拟定协议草案的过程中扮演重要角色，且在奥巴马政府和特朗普政府时期负责对北韩外交工作，拥有丰富的对北韩事务经验。金成出生于韩国，1973年移民至美国，大学毕业后在洛杉矶担任检察官，80年代末进入外交部门，曾任六方会谈美国代表团团长、美国驻韩国大使等，是精通北韩核问题的外交官员，且多次与金成对话的北韩没有提出什么异议。因此，拜登总统任命金成为对北韩政策特别代表被评价为拜登政府为与北韩进行接触迈出了关键一步。过去，美国政府在任命北韩人权事务特别代表后再任命对北韩政策特别代表而使北韩感到不满，但是拜登总统首先任命对北韩政策特别代表，发出了将优先与北韩进行外交沟通的信息。





在军事领域，韩美商定终止导弹指南，这意味着韩国时隔42年恢复导弹主权。《韩美导弹指南》是1979年朴正熙政府时期韩国为从美国获得导弹技术而签订的。当时，韩国只能开发射程180公里的超短程导弹，且弹头重量不得超过500公斤。但是以射程180公里的导弹不足以威慑北韩，也无法对抗周边国家，因此其后经过4次修改，逐渐放宽对导弹最大射程和弹头重量的限制。2017年修订导弹指南时，将韩国研制弹道导弹的射程维持在800公里，但是解除对导弹弹头重量的限制和对载运火箭固体燃料的使用限制，此次则商定终止《韩美导弹指南》，由此，韩国将可研发射程更远、弹头重量更重的弹道导弹，这被评为韩国在此次韩美首脑会谈中取得的重大成果。





韩美首脑会谈结束后，美国国务卿布林肯在接受媒体采访时表示，美北对话举行与否将取决于北韩的态度，但是北韩迄今没有作出反应。最醒目的是使用与北韩达成协议的“韩半岛完全无核化”这一词语，敦促北韩举行对话，但不知北韩会采取何种态度。北韩有可能在近期内通过军事挑衅提高身价后，再同意举行对话等采取刚柔并济的两面战术，也有可能对美国没有取消对北韩敌对政策表示遗憾后，再提议美国举行会谈，并在会谈中力争最大利益。总的来说，北韩可能在不久的将来与美国举行对话，但是有很多选项摆在北韩面前。因此，北韩将选择何种选项，引起人们的密切关注。





目前，北韩仍在分析拜登政府最近出炉的对北韩政策。在此情况下，韩美两国通过首脑会谈向北韩发出了对话信息。因此，我们希望北韩不要固步自封，而是为实现韩半岛完全无核化作出共同努力。