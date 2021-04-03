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据联合国人口基金会发布的《2021年世界人口状况报告》，北韩总和生育率为1.9，在198个国家中排名第119位。北韩的总和生育率虽然高于韩国的1.1，但也远低于世界平均值2.4，由此可见，北韩的低生育率问题也很严峻。





北韩将怀孕生子视为一种祝福，对新生命的诞生赋予极大的意义，但是北韩的年轻女性越来越不想生孩子。20世纪50-60年代，北韩积极展开鼓励生育政策。由于6.25韩国战争导致北韩人口大幅减少，北韩以提供“产妇米”的方式鼓励生子，因此北韩的生育率得到很大程度的提升。20世纪70年代，北韩着手推进工业化，并为动员女性劳动力强调一个家庭有两三个孩子即可等采取遏制生育政策，进入80年代后还允许妇女堕胎。但是90年代中后期，北韩因经济陷入严重衰退而无法向居民提供粮食等生活用品供给，掌握家庭经济主导权的妇女为挣钱养家而放弃生孩子等，回避生育现象逐渐在北韩社会扩散开来。





进入21世纪后，低生育率导致的人口负增长成为严重的社会问题。对劳动密集型产业占很大比重的北韩来说，人口负增长即为劳动力减少，劳动力减少将延伸至增长率下降。此外，年轻人口的减少将导致兵力的短缺，因此北韩开始积极展开各种鼓励生育政策。首先，在生育力保护层面以孕妇为对象每月进行一次免费健康检查，临近分娩的时候一周检查一次，并提供免除加班和夜班等优惠。第二，保障职场女性产假。特别值得一提的是，生三胞胎的妇女将获得更大优惠，比如给予产妇“母性英雄”称号，送给男婴“银装刀”，送给女婴“银戒指”，这是从金日成时代开始沿袭下来的。已故北韩国家主席金日成强调，三胞胎的诞生是国家兴盛的征兆，并制定养育所需的各种保护和支援对策。此外，一名女性生下7个以上的孩子，也根据鼓励多生孩子的政策给予“母性英雄”称号，并从2007年开始向生下第二胎的女性供给6个月的粮食等给予多种优惠。





韩国由孕妇直接选择医院或诊所，并在相关妇产科接受定期检查，而且除紧急情况外，大都在接受定期检查的妇产科生孩子。那么，北韩的情况如何呢？北韩有多家中央医院，其中之一是平壤妇产医院。此外，平壤市下属的各区域和北韩各道、市、郡都有人民医院，且这些医院都设有妇产科，因此北韩的孕妇都在其居住地妇产科接受产检，不能选择或指定自己想生孩子的医院，但是出现难产等紧急情况，会被移送到中央医院。此外，农村地区的孕妇有时在家里生孩子。





近几年来，很多韩国女性在妇产科生下孩子后住进月子中心调理身体。20世纪70年代以前，产妇都在自己家里坐月子，之后到娘家去坐月子的产妇逐渐增加，进入90年代后，专门为产妇调理身体的月子中心应运而生，目前70%-80%的产妇利用月子中心，并衍生出叫作“月子中心同届生”的新词。那么，北韩的产妇怎样坐月子呢？北韩没有月子中心，但是最近出现类似于月子中心、帮助产妇恢复身体的“产后调理院”。一般来说，在平壤妇产医院生孩子的产妇可在该医院里坐一周至半个月的月子，各地区的医院也是如此。但是大多数产妇都回到家里去坐月子。





孕妇和产妇有很多必须遵守的禁忌。以韩国为例，禁止产妇吹冷风，大热天也是如此，而且要喝热腾腾的海带汤排汗，不可吃冰凉的食物。那么，北韩的孕妇和产妇如何呢？北韩的孕妇并不为进行胎教听古典音乐，但是看美丽的东西和风景，禁忌有不可吃鸡肉，尤其是鸡爪，这是因为担心孩子的手型会像鸡爪。此外，怀孕期间不可剪发，但是新时代的孕妇不太遵守这项禁忌。进行产后调理时，北韩的产妇也跟韩国一样喝海带汤，因为海带含有丰富的碘成分，有助于补血和清洗血液，有些产妇还为保暖身体服用蜂蜜。特别值得一提的是，北韩居民认为猪蹄有助于增加母乳分泌，因此很多产妇煮猪蹄吃。在北韩，产妇留下的胎盘通常由医院集中回收，但是极少数产妇私下取得胎盘后带回家里去吃。不论如何，北韩的产妇也为保养恢复身体而吃滋补食品。





今年2月，北韩对外宣传媒体《统一回声》介绍了北韩的产假制度。报道称，北韩妇女享有产前60天、产后180天，共240天的产假。等同于韩国产假的北韩产前、产后休假不受连续工龄限制的影响，产假期间一律发放相当于基本生活费100%的生育津贴。韩国法律规定，产前、产后休假共为90天，工龄超过6个月可休最长1年的育儿假。由此规定来看，北韩的产假比韩国长，但不另设育儿假。北韩在解放后就施行产前、产后休假制度。当时，北韩根据《社会主义劳动法》，给予上班族女性产前35天、产后44天，并从1958年开始给予农村女性60天的有偿产假。1986年，北韩的产假制度转换为带薪产假制度，给予上班族女性产前60天、产后90天，共150天的带薪产假。2015年，北韩修订《女性权益保障法》和《社会主义劳动法》，将150天的产前、产后休假延长至240天。产前休假仍为60天，产后休假从90天延长至180天，但是不给予丈夫育儿假。近几年来，北韩经济陷入严重困境，很多工厂和企业所在带薪产假期间无法顺利支付工资，其实效性也因此被大打折扣。





新生命的诞生确实是被祝福的事情，但是南北韩却都面临着低生育率的挑战，因此我们希望南北韩也能就此问题共同探讨应对方案。