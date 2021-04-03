导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：门敢红（门惠丰武术院院长）





韩中两国都有自己的传统武术，前不久我们介绍了韩国的跆拳道，悉闻在韩国有着中国太极拳武术世家的传人在韩国传播太极拳。我们哪能错过这样的采访机会！本期节目有请中国太极拳世家第二代传人、门惠丰武术院院长门敢红，为我们介绍一下她在韩国传播拳术的事情。









南：你好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

门：大家好，我叫门敢红，出身于中国的武术世家，从小就开始练拳。我是1998年作为韩国国家武术队外聘教练来到韩国的，后来因为各种原因，很自然地就留在了这里，成为一个中国武术的传播者。









南：以前你曾在我们的节目当中介绍过一些情况？这两年有哪些变化呢？

门：太极拳一直以来在国际上都很受人们的喜爱，尤其是对人的身心健康都能够起到很大的帮助，以致于很多医院也开设太极拳运动,用于病人的病理恢复。特别是去年中国太极拳成功申请了世界非物质文化遗产，更是吸引了更多的外国人习练。

南：听说太极拳对女性的健康有很大的帮助，是这样的吗？

门：女性一生中身体会经历两次巨变：一是生产，二是更年期。今天由于时间原因，我们先针对第一个问题来说吧！我也是两个孩子的妈妈，生孩子对女性来说可以说是人生真正的转折点，身体的机理上也发生了很大的变化，比如产后身材走形、皮肤松垮等等。生完孩子以后，骨盆是展开的，腹前的腹直肌也向两侧拉开，内脏也是处于位移的状态，也会出现水肿。做月子也会让人变懒，人懒则胖，慢慢发展出其它病变。但是这段时期不能剧烈运动，太极拳这项运动刚好完美符合要求，我就是坚持打太极拳恢复的。









南：疫情当中你是怎样通过网络传授拳术的呢？

门：这一年来我主要是以上网课为主，建立了三套直播教学体系：一个是门敢红拳友会，另一个是细讲陈杨吴武孙，还有细讲东岳太极拳。我们都是年会员制，自从建立以来至今，我每天给会员教新的知识和内容并互动，学员们反应也很热烈。尤其是居家的时间长了，都需要运动，需要有所指导，因此我们制作的太极拳课程可以说是正红符合大家的需求。（图片来自嘉宾）



