韩政府公布疫苗接种激励方案 拟放宽接种者聚会限制

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韩国政府26日公布疫苗接种者日常恢复支援方案，包括第1剂疫苗接种者不受直系家属聚会人数限制等内容。方案旨在加快恢复国民日常生活、消除生活不便并寻求提振经济，以及鼓励接种疫苗。





国务总理金富谦26日在中央灾难安全对策本部会议上公布了该方案。金富谦表示，政府致力于让更多国民切身体验到接种效果。





中央防疫对策本部在当天的会议上报告的《完成预防接种者日常生活恢复支援方案》旨在推动恢复已接种疫苗、形成免疫力人群的日常生活。由于目前韩国的第1剂疫苗接种率仅为7.7%，该方案可以说是推动疫苗接种的激励机制。金富谦还表示，到9月底超过70%的国民将完成第1剂接种，届时将对防疫标准进行全面调整，实现群体免疫后，还将考虑放宽室内的口罩佩戴规定。





防疫措施调整根据接种情况分为3个阶段。首先，从6月1日起将部分放宽，接种第1剂及以上疫苗的人群将在参加家庭聚会、使用老年人福利设施时不受人数限制。接种第1剂疫苗超过14天者、接种第2剂疫苗超过14天者将不受最多8人的直系家属聚会人数限制。这部分人群还将被允许使用福利院、敬老院等老年人福利设施。设施内将被建议开设美术、电脑、瑜伽等可佩戴口罩进行的课程。另外，完成接种者可举办歌唱练习、乐器讲座等小型聚会。在疗养医院和设施内，只要探视者和入住者中有一人完成接种，即可面对面探望。





四分之一的国民接种第1剂疫苗后，将实施第二阶段调整。7月起，已接种第1剂疫苗者在户外可不佩戴口罩，并不受户外大众设施、正规宗教活动的人数限制。完成接种者将不受各级防疫响应机制的私人聚会人数限制，可自由参加小型聚会和家庭聚会。





今年9月3600万国民接种第1剂疫苗后，将实施第三阶段调整。届时将综合考虑预防接种率和防疫情况等因素，除医院、疗养设施等感染风险较高的设施和特殊情况外，按照恢复疫情前日常生活的方针探讨调整所有室内外场所的防疫措施。12月预防接种率达到70%后，还将考虑放宽室内佩戴口罩的规定。





目前，韩国单日新增确诊病例数在500-800例之间徘徊，极不稳定。虽然疫情暂时得到控制，但仍存在再次出现爆发式扩散的可能性。与此同时，受政府积极宣传和引导措施的推动，疫苗接种工作正加快进行，60岁及以上人群的接种预约率已超过60%。